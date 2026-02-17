Ministrul Energiei anunță că prețul gazelor pentru consumatorii casnici nu va crește
Ministrul Energiei anunță că prețul gazelor pentru consumatorii casnici nu va crește
Șeful Energiei a anunțat că mecanismul de compensare va fi menținut
Prețul gazelor naturale pentru consumatorii casnici nu va crește după data de 31 martie 2026, dă asigurări Ministrul Energiei.
Bogdan Ivan a declarat ieri, în Parlament, că Guvernul a finalizat un act normativ care prevede plafonarea prețului pe întreg lanțul, de la producător până la consumator, pentru a menține tarifele.
Ministrul a precizat că documentul urmează să fie adoptat în ședința de Guvern și că măsura va aduce stabilitate și predictibilitate atât pentru populație, cât și pentru companii.
În ceea ce privește sprijinul pentru consumatorii vulnerabili, șeful Energiei a anunțat că mecanismul de compensare va fi menținut: persoanele cu venituri mici vor beneficia în continuare de o reducere de 50 de lei la facturile de energie electrică.
Citește și:
- 21:50 - Prințesa de Wales impresionează prin eleganță, alături de Prințul William, la un eveniment din Țara Galilor
- 21:06 - Comisia Europeană respinge un nou fond pentru avort și recomandă folosirea mecanismelor existente
- 20:42 - Rusia nu are termen pentru oprirea războiului din Ucraina: „Avem doar obiective de îndeplinit”
- 19:43 - Planul de relansare al TAROM după o pierdere de peste 30 de milioane de euro: noi rute, parteneriate și o aplicație mobilă
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Buzau și pe Google News