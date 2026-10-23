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Ministrul Educației propune 1.000 de posturi de paznici și pedepse mai aspre pentru violența în școli

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

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Scris deIonut Dumitrescu
Publicat23 oct. 2026, 07:46
Sursăromaniatv

Ministrul Educației, Sorin Costreie, a propus suplimentarea cu 1.000 de posturi de paznici în școli și adoptarea unor pedepse mai aspre pentru agresorii profesorilor, după atacurile din Bistrița și Pitești.

Ministrul Educației, Sorin Costreie, a prezentat un pachet de măsuri destinate creșterii siguranței în unitățile de învățământ. Propunerile vin pe fondul incidentelor violente petrecute recent la Bistrița și Pitești.

Ce vreau eu: să avem şcoli sigure. Sigur nu se poate peste noapte, mai ales că şcolile noastre acum sunt cam singure, sunt lăsate oarecum de izbelişte. Profesorii şi elevii trebuie să se simtă protejaţi. Nu poţi să faci educaţie, să înveţi ceva, să ai bucuria cunoaşterii în astfel de contexte în care îţi e frică că cineva bagă un cuţit în tine.

Este o problemă a noastră, a societăţii, a comunităţii. Măsuri concrete: Chiar mâine vrem să cerem suplimentarea numărului de paznici. Ar fi vorba de 1.000 de posturi. La nivelul ţării nu sunt multe, dar să se ducă în locuri cheie.

Să schimbăm şi legea penală, urmând exemplul personalului medical, adică mai nou dacă ai acte de violenţă împotriva unui personal medical, doctor, asistent, care îşi exercită funcţia, este context agravant şi pedeapsa este dublă. Acelaşi lucru vrem să-l facem şi pentru profesori. Profesorul nu este cu nimic mai prejos decât doctorul. E doctorul sufletul nostru şi trebuie să-l protejăm.

A doua ar fi consilierea psihologică. Avem nevoie de aceşti consilieri pentru că ei sunt acei colegi ai noştri care îi văd şi îi simt mai bine pe copii.

Punctul comun dintre cazul de la Bistriţa şi cel de la Piteşti este violenţa şi dorinţa unui elev de a-i face rău altui elev, colegului. Vorbim despre bullying, frustrare, nişte vorbe, de făcut mişto, aici ne pricepem foarte bine în cultura noastră.

— a declarat Sorin Costreie, ministrul Educației, potrivit Mediafax Sorin Costreie

Ministrul a precizat că intenția este ca aceste posturi suplimentare să fie alocate prioritariilor identificate ca fiind cele mai vulnerabile. El a subliniat necesitatea existenței unor consilieri psihologici care să ofere sprijin direct elevilor și personalului didactic.

În ceea ce privește cadrul legal, Costreie a propus modificarea legii penale pentru a include profesorii în categoria beneficiară a circumstanțelor agravante. Această măsură ar urma să se alinieze la prevederile actuale care protejează personalul medical.

Contextul anunțului este dat de două incidente violente petrecute în această lună. Luni, 19 octombrie, un elev de clasa a VII-a din Bistrița a înjunghiat o profesoară de matematică și a rănit un coleg. Joi, la câteva zile distanță, un elev din Pitești a intrat într-un colegiu armat cu o macetă și a atacat mai mulți colegi.

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