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Meteo 9 septembrie: Temperaturile urcă în sud și est, dar ploile revin în vest
Foto/Arhivă
Publicat9 sept. 2026, 07:23
SursăRealitatea.Net
Românii se bucură în continuare de temperaturi ridicate pe 9 septembrie, în special în sud și est. Vremea se schimbă însă treptat, iar instabilitatea atmosferică va fi în creștere în mai multe regiuni.
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