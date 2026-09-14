Echinocțiul de toamnă 2026: cum influențează scăderea luminii natura și organismul nostru

Publicat 14 sept. 2026, 11:26 Actualizat 14 sept. 2026, 11:27

Toamna astronomică își intră oficial în drepturi în această lună. Echinocțiul de toamnă 2026 va avea loc în noaptea de 22 spre 23 septembrie, la ora 03:05, ora României — momentul în care ziua și noaptea au durate aproape egale, iar de acum înainte nopțile vor deveni treptat mai lungi, până la solstițiul de iarnă din 21 decembrie.

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