Ce nu ai voie să faci în Postul Crăciunului 2025 – Reguli, interdicții și tradiții ortodoxe

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Postul Crăciunului 2025 a început pe 14 noiembrie și se încheie în 24 decembrie, fiind unul dintre cele mai importante perioade de pregătire spirituală pentru credincioșii ortodocși. În această perioadă, accentul nu cade doar pe abstinența alimentară, ci și pe purificarea sufletească, fapte bune și renunțarea la comportamente negative.