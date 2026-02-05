Bărbat din județul Constanța, arestat după ce a împușcat un câine și a condus băut. Nu avea autorizație pentru armă

Un bărbat de 27 de ani din Hârșova a fost arestat preventiv

Un bărbat de 27 de ani din Hârșova a fost arestat preventiv după ce ar fi împușcat un câine cu o armă de vânătoare pentru care nu avea autorizație. Potrivit IPJ Constanța, acesta consumase alcool și s-a urcat băut la volan.

Incidentul a avut loc pe 31 ianuarie, după ce polițiștii au fost sesizați prin apel 112 că se aud zgomote puternice în zona unei societăți comerciale din oraș. Ajunși la fața locului, polițiștii au identificat un autoturism condus de bărbatul de 27 de ani. În urma controlului, în mașină au fost găsite o armă de vânătoare și o centură cu 20 de cartușe neutilizate.

La fața locului a fost găsit și un câine împușcat mortal, precum și un tub de cartuș gol. Testarea cu aparatul etilotest a indicat o valoare de 0,96 mg l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost dus ulterior la spital pentru recoltarea de probe biologice.

Cazul a fost preluat de Serviciul de Investigare a Infracționalității de Mediu. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că bărbatul era deținător de armă de vânătoare, însă nu avea autorizație. Pe numele său a fost deschis un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, uz de armă letală fără drept, uciderea animalelor cu intenție și braconaj. Inițial, acesta a fost reținut pentru 24 de ore, iar ulterior instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.