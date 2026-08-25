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Acordul vecinilor devine obligatoriu în mai multe situații de la 25 august. Ce aduce noul Cod al construcțiilor
FOTO: Arhivă
De la 25 august 2026, persoanele care vor să construiască, să extindă sau să demoleze imobile trebuie să respecte reguli noi privind acordul vecinilor.
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