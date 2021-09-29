181 de candidați s-au înscris la concurs, pentru cele 7 posturi vacante de ajutor șef de post din județul Buzău

181 de candidați s-au înscris la concurs, pentru cele 7 posturi vacante de ajutor șef de post, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă, din sursă externă.

Informații complete cu privire la posturile existente, programul înscrierilor, condițiile de participare, documentele necesare și modalitățile de desfășurare a concursurilor se regăsesc pe site-ul Inspectoratului de Poliție Județean Buzău: https://bz.politiaromana.ro/ro/cariera/posturi-scoase-la-concurs/anunt-incadrare-directa-agenti-ajutor-sef-de-post-ipj-buzau

În perioada 11 - 19 octombrie a.c., candidații, ale căror dosare au fost validate, vor participa la proba eliminatorie de evaluare a performanței fizice.

La data de 23 octombrie a.c., va fi desfășurată proba scrisă, de tip test grilă.

Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile de ajutor şef de post din cadrul inspectoratului, urmând ca numirea candidaţilor declaraţi „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obţinute.

Sursa: Realitatea de Buzau