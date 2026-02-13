Trump revocă decizia istorică a lui Obama de recunoaștere a gazelor cu efect de seră ca un pericol pentru sănătatea publică

Casa Albă a numit această anulare „cea mai mare dereglementare din istoria Americii”

Președintele SUA, Donald Trump, a anulat o decizie științifică-cheie din perioada administrației lui Barack Obama, care stă la baza tuturor acțiunilor federale de limitare a gazelor care încălzesc planeta.

„Constatarea de pericol” din 2009 a concluzionat că o serie de gaze cu efect de seră reprezintă o amenințare pentru sănătatea publică. Actul semnat de fostul președinte democrat a devenit fundamentul legal al eforturilor federale de reducere a emisiilor, în special în sectorul auto.

Potrivit BBC News, Casa Albă a numit această anulare „cea mai mare dereglementare din istoria Americii”, afirmând că măsura va face mașinile mai ieftine, reducând costurile pentru producătorii auto cu 2.400 de dolari per vehicul.

Organizațiile de mediu susțin că este, de departe, cea mai semnificativă tentativă de recul în domeniul politicilor climatice de până acum și anunță că vor contesta decizia în instanță.

Vorbind joi în Biroul Oval, republicanul Donald Trump a declarat că decizia din 2009 a fost „o politică dezastruoasă din era Obama, care a afectat grav industria auto americană și a crescut masiv prețurile pentru consumatorii americani”.

„Această regulă radicală a devenit fundamentul legal al <<Green New Scam>>, una dintre cele mai mari escrocherii din istorie”, a adăugat președintele republican, referindu-se la agenda climatică a democraților.

Fostul președinte Barack Obama, care comentează rar politicile președinților în funcție, a spus că abrogarea acestei decizii îi va face pe americani mai vulnerabili.

„Fără ea, vom fi mai puțin în siguranță, mai puțin sănătoși și mai puțin capabili să luptăm împotriva schimbărilor climatice – totul pentru ca industria combustibililor fosili să câștige și mai mulți bani”, a scris el pe X.

Agenția pentru Protecția Mediului (EPA) a adoptat pentru prima dată o poziție privind impactul gazelor cu efect de seră în 2009, în primul an al primului mandat al lui Obama.

Agenția a decis atunci că 6 gaze-cheie care încălzesc planeta, inclusiv dioxidul de carbon și metanul, reprezintă un pericol pentru sănătatea umană.

În condițiile în care un Congres divizat nu a reușit să adopte legislație pentru combaterea creșterii temperaturilor globale, constatarea EPA a devenit esențială pentru eforturile federale de limitare a emisiilor în anii următori.

„Constatarea de pericol a servit, de fapt, drept element-cheie al reglementării gazelor cu efect de seră în SUA”, a spus Meghan Greenfield, fostă avocată la EPA și la Departamentul de Justiție.

„Aceasta include autovehiculele, dar și centralele electrice, sectorul petrolului și gazelor, metanul provenit din gropile de gunoi, chiar și aviația. Practic, toate standardele pentru fiecare sector se bazează pe acest singur element”, a subliniat ea.

Oficialii administrației Trump insistă că anularea reglementării va aduce economii de peste 1.000 de miliarde de dolari și va contribui la reducerea prețurilor la energie și transport.

Anularea constatării ar reduce cheltuielile producătorilor auto cu 2.400 de dolari per vehicul, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt.

Mulți activiști de mediu sunt sceptici față de economiile invocate de echipa lui Donald Trump.

„Aceasta îi va obliga pe americani să cheltuiască mai mulți bani – aproximativ 1.400 de miliarde de dolari în costuri suplimentare cu combustibilul pentru a alimenta aceste vehicule mai puțin eficiente și mai poluante”, a declarat Peter Zalzal, de la Environmental Defense Fund.

„De asemenea, am analizat impactul asupra sănătății și am constatat că această măsură ar putea duce la până la 58.000 de decese premature suplimentare și 37 de milioane de crize de astm în plus”, a adăugat el.

Pentru o parte din industria auto americană, anularea reglementărilor ar putea crea incertitudine, deoarece producerea de vehicule mai puțin eficiente din punct de vedere al consumului ar putea limita vânzările pe piețele externe.

„Această anulare consolidează, într-un fel, lucruri deja făcute, precum relaxarea standardelor de eficiență a consumului de combustibil”, a spus Michael Gerrard, expert în dreptul climei de la Universitatea Columbia.