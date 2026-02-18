Tensiuni înaintea negocierilor de pace de la Geneva

Politica· 2 min citire

Zelenski îl acuză pe Trump că pune presiune doar pe Ucraina: „Nu este corect!”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține că este supus unor presiuni nejustificate din partea președintelui american Donald Trump pentru a face concesii în vederea încheierii războiului cu Rusia.

Zelenski a afirmat că nu i se pare corect ca solicitările de concesii să fie adresate mai ales Kievului. El a spus că speră ca poziția lui Trump să fie doar o tactică de negociere și nu o schimbare reală de direcție în sprijinul acordat Ucrainei.

„Nu este corect”, a declarat președintele ucrainean, precizând că speră că este vorba doar despre o tactică a oficialului american, nu despre o decizie.

La rândul său, liderul american a declarat în ultimele zile că Ucraina ar trebui să se așeze rapid la masa negocierilor, sugerând că timpul nu este de partea Kievului. Un punct sensibil rămâne regiunea Donbas. Zelenski a transmis clar că o cedare totală a acestei zone, controlată în mare parte de Rusia, nu ar fi acceptată de populație.

Trump vrea să pună stop războiului cât mai repede posibil

El a vorbit, în schimb, despre posibilitatea înghețării conflictului pe actualele linii de front, idee care, spune el, ar putea avea sprijin intern. În același timp, liderul ucrainean a ținut să precizeze că relația sa cu negociatorii americani este una bună și bazată pe respect reciproc. Războiul intră în al patrulea an, iar presiunea pentru o soluție crește, atât pe front, cât și la masa negocierilor.

