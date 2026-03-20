Război în Orientul Mijlociu. Iranul continuă să atace infrastructura statelor din Golful Persic

La aproape 3 săptămâni, conflictul din Orientul Mijlociu continuă fără niciun semn de detensionare a situației, iar Iranul nu dă semne că și-ar fi epuizat resursele sau capacitatea militară. În acest context volatil, declarațiile politice, reacțiile internaționale și efectele economice se suprapun într-o criză cu impact global.

Netanyahu afirmă că Iranul este „pe cale să fie decimat”.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că observă „fisuri” atât în conducerea militară iraniană, cât și pe teren, susținând că Iranul ar fi slăbit semnificativ după ultimele confruntări. Declarațiile vin după ce Teheranul a lansat atacuri masive asupra unor instalații energetice din Golf, ca răspuns la loviturile israeliene asupra infrastructurii sale gaziere. Netanyahu afirmă că Iranul nu mai poate îmbogăți uraniu sau produce rachete balistice, prezentând situația ca pe un succes strategic al Israelului.

UPDATE - Iranul intensifică loviturile ca represalii,o rafinarie din Kuweit a fost oprită

Vineri, 20 martie, un nou incendiu a izbucnit la rafinăria Mina Al-Ahmadi din Kuweit, după mai multe atacuri cu drone revendicate ca fiind de origine iraniană. Compania națională KNPC a anunțat că mai multe unități au fost avariate și oprite, la doar o zi după un incident similar. Seria de lovituri asupra infrastructurii energetice accentuează tensiunile regionale și riscurile pentru aprovizionarea globală cu energie.

Trump, surprins de escaladarea conflictului

Președintele american Donald Trump se confruntă cu dificultăți în a justifica opiniei publice implicarea militară americano-israeliană în conflict, notează cotidianul Le Monde.

Închiderea strâmtorii Ormuz și atacurile asupra infrastructurii energetice din Golf au alimentat inflația, complicând și mai mult situația politică internă din SUA. Escaladarea rapidă pare să fi luat prin surprindere administrația americană, care încearcă acum să explice necesitatea intervenției.

UPDATE — Europa, îngrijorată de inflație, migrație și securitate

Liderii celor 27 de state membre ale UE, reuniți la Bruxelles, și-au exprimat disponibilitatea de a contribui la securizarea strâmtorii Ormuz „după încetarea focului”.

Principala preocupare a discuțiilor a fost însă creșterea prețurilor la energie, determinată de conflict, precum și riscul unui nou val migrator. Statele europene se tem că prelungirea războiului ar putea destabiliza economia și securitatea continentului.