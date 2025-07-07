PSD, NEMULȚUMIT DE MĂSURILE FISCALE ALE GUVERNULUI BOLOJAN. GRINDEANU: „ESTE UN COMPROMIS”

Asumarea răspunderii pe pachetul fiscal a fost făcută în Parlament în lipsa multor parlamentari PSD. Prezența redusă trădează nemulțumirea social-democraților față de măsurile propuse de Guvernul Bolojan, iar liderul interimar al partidului, Sorin Grindeanu, a confirmat: „Evident că nu, dar asta a fost soluția de compromis”.

Grindeanu a fost întrebat dacă PSD susține pachetul adoptat pentru reducerea deficitului bugetar. Răspunsul său a fost clar: social-democrații nu sunt de acord cu măsurile, dar acceptă soluția ca pe un rău necesar.

Întrebat despre poziția PSD în cazul moțiunii de cenzură anunțate de AUR, Grindeanu a exclus o susținere din partea propriului partid. El a spus că nu crede că parlamentarii PSD vor vota moțiunea.

Advertising

„Guvernul Bolojan și-a asumat astăzi, în Parlament, primul pachet de măsuri de austeritate”, a declarat premierul în plenul reunit. Printre prevederi: creșteri de taxe și tăieri bugetare, măsuri care ar trebui să limiteze deficitul.

Președintele AUR, George Simion, a anunțat depunerea unei moțiuni de cenzură, acuzând Guvernul de măsuri antisociale. Pentru ca moțiunea să treacă, AUR are nevoie de voturi din actuala Coaliție.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că va reveni până la finalul lunii iulie cu un al doilea pachet de reforme. „Cu accent pe echitate, moralitate și eficiență”, a spus acesta în fața Parlamentului.

„Sunt un premier cu mandatul pe masă şi, cu asumarea întregii răspunderi, că tot ce am spus că se va pune în practică, se va şi întâmpla. În caz contrar, eu nu voi mai fi prim-ministru”, a afirmat Bolojan.

În timp ce în Parlament se discutau noile măsuri, în țară au continuat protestele bugetarilor. Sindicatele acuză tăierile și cer Guvernului să nu sacrifice veniturile celor vulnerabili pentru a acoperi găurile din buget.

Printre cele mai criticate măsuri se numără creșterea TVA, scăderea impozitului pe jocuri de noroc și lipsa unor tăieri clare în zona cheltuielilor statului. Economiștii avertizează că populația cu venituri mici va fi cea mai afectată.

Sursa: Newsinn