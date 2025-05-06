PREMIERUL INTERIMAR CĂTĂLIN PREDOIU: GUVERNUL ROMÂNIEI ÎȘI VA CONTINUA ACTIVITATEA ÎN CONDIȚIILE DE INTERIMAT, AȘA CUM SUNT STABILITE DE CONSTITUȚIE ȘI DE LEGI

Prim-ministrul interimar Marian-Cătălin Predoiu și-a preluat mandatul, la Palatul Victoria, conform Decretului prezidențial numărul 623, publicat în Monitorul Oficial 401 din data de 6 mai 2025.

,,Guvernul României își va continua activitatea în condițiile de interimat, așa cum sunt stabilite de Constituție și de legi. Continuitatea și coerența guvernamentală sunt importante pentru bunul mers al treburilor publice, dar și pentru predictibilitatea și echilibrul circuitelor economice private, pentru piețele financiare, pentru interesele tuturor companiilor românești, ale societății civile, ale tuturor cetățenilor români, oriunde s-ar afla. Acest mandat interimar se desfășoară într-un context electoral important pentru toți cetățenii români. Instituțiile executive care au atribuții în organizarea procesului electoral își vor îndeplini atribuțiile și competențele cu echidistanță, transparență și legalitate deplină, astfel încât cetățenii români să își exercite votul liber și în siguranță publică, așa cum s-a întâmplat și la primul tur al alegerilor prezidențiale desfășurat în urmă cu câteva zile. Deși este vorba doar de un mandat interimar, Guvernul va rămâne un interlocutor deschis dialogului pentru partenerii sociali, investitori, partenerii externi ai României. România este și trebuie să rămână o democrație rezilientă, o țară ale cărei obiective de dezvoltare rămân ancorate în valorile euro-atlantice”, a afirmat Cătălin Predoiu, Prim-Ministru interimar.

Sursa: Realitatea Din PNL