Ilie Bolojan admite că s-a gândit la demisie: „Când nu voi mai fi premier, va fi o ușurare”

Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, după ce moțiunile simple la adresa sa și a guvermnului au fost respinse, că s‑a gândit să‑și dea demisia în contextul tensiunilor din Coaliție și al criticilor interne. „Când nu voi mai fi premier, va fi o ușurare, pentru că este o activitate foarte solicitantă și foarte dificilă”, a spus el.

Invitat la un post TV, Bolojan a explicat că presiunea publică și atacurile politice l‑au făcut să ia în calcul un pas în spate: „Când ți se aruncă în spate lucruri care nu au legătură cu realitatea, te gândești să faci un pas în spate.”

Întrebat dacă ezită în privința continuării mandatului, premierul a fost tranșant: „Nu sunt pe gânduri. Fac ceea ce trebuie, atât cât este posibil, cât există un sprijin pentru treaba asta. Aici nu faci lucrurile de unul singur.”

El a subliniat că guvernarea este dificilă și depinde de coerența Coaliției și de sprijinul parlamentar: „Oamenii vor să vadă responsabilitate, nu atacuri interne.”

Șeful guvernului a făcut din nou apel la o coerență între partidele din Coaliție, pentru că au o „responsabilitate minimală unii față de alții”, arătând că, în mod real, nimeni nu are de câștigat cu adevărat dintr-un război al declarațiilor.