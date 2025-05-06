GEORGE SIMION, UN NOU MESAJ DE FORȚĂ LA SCURT TIMP DUPĂ DEMISIA LUI CIOLACU: FACEM ISTORIE, NU POLITICĂ

Simion a transmis un nou mesaj de forță, la scurt timp după anunțul privind demisia lui Marcel Ciolacu

Liderul suveranist George Simion a transmis un nou mesaj de forță, la scurt timp după anunțul privind demisia lui Marcel Ciolacu din fruntea guvernului și retragerea PSD din Coaliție, în urma înfrângerii usturătoare pe care a suferit-o Crin Antonescu în primul tur al alegerilor prezidențiale.

"Facem istorie, NU politică!" a scris George Simion, subliniind prin aceste cuvinte simple impactul uriaș pe care l-a avut victoria sa în primul tur al alegerilor prezidențiale asupra partidelor tradiționale.

Sursa: Realitatea din AUR