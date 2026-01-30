AUR, invitat oficial la Congresul Mondial al Suveraniștilor

Vizita patrioților români în SUA dă rezultate

Vizita patrioților români în SUA a dat roade! Dan Dungaciu și Mihail Neamțu au anunțat că AUR a primit o invitație oficială la Congresul Mondial al Partidelor Suveraniste, chiar de la șefa proiectului. Mai mult decât atât, cei doi au transmis că participarea la acest eveniment face parte dintr-o serie lungă de surprize în relația cu SUA.

Dan Dungaciu: Țineți aproape, pentru că în relația cu America vor veni surprize plăcute, extrem de numeroase în acest an.

Mihail Neamțu: Este totuși surpriza cea mai plăcută și o spunem pentru cei care ne ascultă: da, nu ne-am întors cu mâna goală, ci ne-am întors cu o invitație la Congresul Mondial al Partidelor Suveraniste, care va avea loc între 4 și 5 martie, la invitația doamnei Anna Paulina Luna.

D.D: Dânsa este, ca să zic așa, șefa de proiect. Un proiect pe care să-l prezentăm public atunci când facem inclusiv public bilanțul vizitei în Statele Unite. Dar e un proiect deja asumat...

M.N.: Și AUR este acolo...

D.D: Am bătut palma și la propriu și la figurat cu doamna congressman (Anna Paulina Luna - n.r.).

MATERIAL PUBLICITAR POLITIC PARTIDUL ALIANȚA PENTRU UNIREA ROMANILOR (AUR).

Notificare privind transparența la https://www.realitatea.net/notificare-transparenta-publicitate-politica-2026