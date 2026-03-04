Zeci de curse aeriene au fost anulate miercuri ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu. Anunțul Companiei Naționale de Aeroporturi București (CNAB)
Un număr de 29 curse către sau dinspre Egipt, Israel, Dubai, Qatar, Liban și Cipru sunt anulate miercuri, ca urmare a evenimentelor din Orientul Mijlociu, potrivit Companiei Naționale Aeroporturi București.
Este vorba despre 14 decolări și 15 aterizări ale unor zboruri aparținând operatorilor aerieni Anima Wings, El Al-Israel Airlines, Fly One Romania, FlyDubay, Hisky Europe, Qatar Airways, Ryanair, TAROM și Wizz Air Malta.
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii (MTI) a recomandat cetățenilor români care au planificate călătorii către statul Israel sau statele limitrofe direct afectate de conflict să anuleze sau să reprogrameze aceste deplasări pentru o dată ulterioară.
Sâmbătă dimineața, Israelul și Statele Unite au lansat atacuri împotriva Iranului, fiind anunțate explozii în Teheran și alte orașe, precum Tabriz (nord-vest) și Isfahan (centru). Iranul a răspuns cu lansarea de rachete și drone împotriva bazelor militare americane din Bahrain, Qatar și Emiratele Arabe Unite și a centrelor militare de pe teritoriul israelian, potrivit EFE.
