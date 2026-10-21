Carrefour avertizează asupra scăderii profitului în 2026 din cauza violențelor din Franța

Gigantul francez Carrefour a anunțat marți, 20 octombrie 2026, că profitul estimat pentru anul în curs va scădea, iar valoarea acțiunilor companiei s-a redus cu peste 14% la bursă.
Retailerul a justificat revizuirea în jos a prognozelor financiare prin „înrăutățirea situației sociale și de securitate din Franța”, care, potrivit comunicatului transmis marți, va determina o diminuare a consumului și o agravare a condițiilor de operare.
În Franța, unde se realizează 50% din vânzările totale ale grupului, echivalente cu 12 miliarde de euro anual, revoltele au perturbat lanțurile de aprovizionare și au majorat costurile. Aceste factori s-au adăugat la scăderea puterii de cumpărare a consumatorilor, deja afectată de inflație și de prețurile ridicate ale energiei electrice și încălzirii.
Protestele violente inițiate de elevi au fost urmate de mobilizările Vestelor Galbene, iar autoritățile fac față unor mitinguri anunțate în fiecare weekend. Instabilitatea a condus la restricții de circulație pe timpul nopții și la măsuri suplimentare de ordine publică.
În paralel cu retragerea din mai multe piețe europene, precum Italia și Polonia, și din America de Sud, în special Argentina, Carrefour își concentrează strategia pe profitabilitate și digitalizare. În România, compania a finalizat în prima parte a anului preluarea tuturor operațiunilor locale de către Pavăl Holding, tranzacție evaluată la 823 de milioane de euro.
Prezența Carrefour în România s-a desfășurat pe o perioadă de peste 25 de ani, începând cu intrarea din 2001. La momentul retragerii, rețeaua cuprindea 478 de magazine, între hipermarketuri și unități Supeco, iar cifra de afaceri din 2025 a atins 15,5 miliarde de lei.