Ziua 10 de război în Orientul Mijlociu: atacuri în Dubai, lovituri asupra Teheranului și sute de morți în Liban

Este a zecea zi de război în Orientul Mijlociu, iar luptele se intensifică! O dronă a țintit un zgârie-nori din districtul Dubai Marina. Emiratele Arabe Unite au respins un nou atac cu rachete, iar explozia unei drone a rănit 32 de persoane din capitala regatului Bahrain.

În același timp, depozite de petrol din Teheran au fost lovite, iar Libanul anunță că aproape 400 de persoane au murit în conflictul din regiune. De cealaltă parte, Israelul a anunțat că a lansat mai multe atacuri aeriene asupra Iranului. Mai mult, Emmanuel Macron a anunțat că a vorbit atât cu președintele iranian, cât și cu președintele Donald Trump. Iranul are oficial un nou lider suprem, Mojtaba Khamenei, fiul ayatollahului asasinat. Numirea arată că regimul se menține în continuare la putere și este de așteptat ca noul lider să devină ținta rachetelor americane.

UPDATE 8:00 - Preşedintele iranian afirmă că alegerea liderului suprem demonstrează unitatea naţională / Garda Revoluţionară jură loialitate noului lider

Preşedintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a declarat că numirea unui nou lider suprem este manifestarea voinţei Iranului de a consolida unitatea naţională, relatează Reuters.

Această poziţie îi conferă lui Mojtaba ultimul cuvânt în toate chestiunile de stat din Republica Islamică. Pezeshkian a publicat luni dimineaţă un comunicat pe Telegram, în care a lăudat ceea ce el a numit conducerea înţeleaptă a lui Mojtaba şi l-a descris pe tatăl său ca fiind un martir.

Garda Revoluţionară Iraniană a declarat „supunere deplină” faţă de noul lider suprem

Puternica aripă militară a Iranului, Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice, şi-a declarat „supunerea deplină” faţă de al treilea lider suprem al ţării, numit de Adunarea Experţilor, formată din 88 de membri.

Într-o declaraţie difuzată la televiziunea IRIB, afiliată statului, garda l-a descris pe ayatollahul Mojtaba Khamenei, al doilea fiu al liderului suprem recent asasinat, ca „eminenţa sa” şi „juristul pe deplin calificat, tânărul gânditor şi cel mai avizat în chestiuni politice şi sociale”.

„Garda Revoluţionară Islamică, în calitate de soldat şi braţ puternic al tutelei, susţinând decizia Adunării Experţilor, îşi declară disponibilitatea pentru supunere deplină şi sacrificiu de sine în îndeplinirea poruncilor divine ale juristului tutelar al vremii, Ayatollah Seyyed Mojtaba Khamenei, şi pentru a apăra valorile Revoluţiei Islamice şi a proteja moştenirea preţioasă a celor doi lideri ai Revoluţiei, Imam Khomeini şi Imam Khamenei”, se arată în comunicat.

Garda a promis, de asemenea, să continue lupta împotriva Statelor Unite şi Israelului până când Iranul va ieşi victorios.

UPDATE 7:41 - Donald Trump nu decide fără Netanyahu. Liderul american spune că încetarea războiului cu Iranul va fi o decizie „comună”

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că momentul încetării războiului cu Iranul va fi o decizie „comună” luată împreună cu premierul israelian Benjamin Netanyahu.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Emmanuel Macron a vorbit cu președintele Iranului și cu Donald Trump. Președintele Franței a transmis că i-a spus președintelui iranian că strâmtoarea Ormuz este importantă și că acesta trebuie să garanteze libertatea de navigație. Cei doi au convenit să rămână în contact și în următoarea perioadă.

De asemenea, Iranul a amenințat că va lovi infrastructura petrolieră regională dacă Israelul continuă să îi bombardeze sectorul energetic.