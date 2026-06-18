Șoferii, surprinși de un nou indicator rutier. Ce avertisment transmite și cum trebuie reacționat

Publicat 18 iun. 2026, 08:12 Sursă realitatea.net

Un nou indicator rutier introdus pe drumurile din mai multe state europene provoacă numeroase nedumeriri în rândul conducătorilor auto. Este vorba despre semnul P33, care a început să atragă atenția autorităților și specialiștilor în siguranță rutieră, după ce mulți șoferi au recunoscut că nu îi cunosc semnificația.

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