Românii vor dreptate pentru Călin Georgescu. Poporul anunță un nou protest pe 4 martie în fața ambasadei Franței din Capitală

Poporul se mobilizează din nou pentru a-l sprijini pe Călin Georgescu. Românii au postat mai multe videoclipuri pe rețelele de socializare prin care anunță un protest pe data de 4 martie prin care își vor arăta susținerea pentru președintele interzis. Acesta va avea loc în fața ambasadei Franței din Capitală.

Pe 24 februarie, Călin Georgescu a ajuns iar în fața polițiștilor din Buftea pentru a semna controlul judiciar, măsura prelungită în urmă cu câteva zile de judecătorii Tribunalului București pentru alte 60 de zile. La final, liderul suveranist a transmis un mesaj de forță poporului, dar și pentru clasa politică despre care spune că este toată "confiscată de sistem", potrivit Realitatea PLUS.

Românii vor dreptate pentru Călin Georgescu

„ Am protejat toți într-o formă sau alta o administrare mediocră a unui potențial excelent, de excepție al poporului român. iar concluzia mea v-o spun într-o propoziție: este tiranie sub masca democrației a unei clase politice confiscată de sistem, care și-a abandonat poporul și țara. România, ca țară, merită însă să fie condusă la înălțimea ei pentru că a excelat în multe domenii în cultură, în știință, în creație, și poate să aducă excelență și în administrarea țării. Sunt convins de asta. Standardul României e dat de excelență.

Avem totul pentru a reuși. Avem oameni capabili, resurse, soluții, forță, îi avem pe sfinții români și îl avem pe Dumnezeu. În concluzie, vă spun așa: istoria nu ne întreabă ce ni s-a făcut. Istoria ne întreabă ce am făcut noi atunci când am știut. Iar astăzi știm ce avem de făcut: turul doi înapoi. Reamintesc poporului român vorbele marelui voievod Neagoe Basarab: <<Să stăm, fraților, cu frică în Dumnezeu și să nu ne întristăm în luptă>> Vă mulțumesc!,” este o parte din mesajul transmis de Călin Georgescu la ieșirea din sediul secției de poliție din Buftea.