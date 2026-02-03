Actualitate· 1 min citire
O femeie a murit după ce s-ar fi aruncat de la etajul 9 al unui bloc din Buzău. Motivul pentru care ar fi recurs la gestul extrem
3 feb. 2026, 15:45
Actualizat: 3 feb. 2026, 15:45
Articol scris de Scris de Realitatea de Buzau
Incidentul a fost raportat la 112
O femeie a murit după ce a căzut de la înălțime pe strada Frăsinet, în zona Iazului Morilor. Incidentul a fost raportat la 112, iar echipajele medicale ajunse primele la fața locului au constatat decesul pe loc, leziunile fiind incompatibile cu viața.
Polițiștii au securizat zona și au început procedurile de identificare. Femeia locuia singură, iar vecinii spun că în ultimele zile se confrunta cu o fractură de șold care îi îngreuna deplasarea.
Ancheta este în desfășurare. Principala ipoteză analizată în acest moment este suicidul, însă autoritățile verifică toate variantele până la finalizarea cercetărilor, conform presei locale.
