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Monedă istorică în SUA! Donald Trump va apărea pe o piesă din aur dedicată aniversării a 250 de ani de la independență

Donald Trump

Donald Trump

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 iul. 2026, 16:17

Statele Unite pregătesc lansarea unei monede comemorative din aur, dedicată aniversării a 250 de ani de la Declarația de Independență. Anunțul a fost făcut de secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, care a precizat că piesa va fi emisă de Monetăria SUA și va avea o valoare nominală de un dolar.

Elementul care a atras imediat atenția este faptul că moneda îl va înfățișa pe președintele Donald Trump. Potrivit autorităților americane, emisiunea comemorativă va celebra două secole și jumătate de la fondarea Statelor Unite și va simboliza principiile care au stat la baza națiunii.

Reprezentanții Trezoreriei susțin că noua monedă va reflecta „forța valorilor americane și angajamentul față de libertate”, urmând să devină unul dintre simbolurile oficiale ale festivităților dedicate aniversării din 2026.

Proiectul face parte din seria de evenimente pregătite de administrația americană pentru marcarea a 250 de ani de la proclamarea independenței Statelor Unite.

Deși va avea o valoare nominală de un dolar, moneda va fi realizată din aur și emisă într-o ediție comemorativă, ceea ce îi va conferi o valoare mult mai mare pe piața colecționarilor.

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