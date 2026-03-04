Marius Tucă: „România e în afara Istoriei. Suntem între șifonierul lui Nicușor și „umbrela” găurită a lui Macron”

Într-o analiză dură a actualității politice, la REALITATEA PLUS, în emisiunea Culisele Statului Paralel, jurnalistul Marius Tucă a lansat un rechizitoriu la adresa conducerii de la București, pe care o acuză de irelevanță totală în fața marilor schimbări globale.

În timp ce Orientul Mijlociu este zguduit de conflictul deschis dintre axa SUA-Israel și Iran, România pare să fi ales calea tăcerii și a „involuției”, fiind absentă de pe harta marilor decizii, consideră Tucă.

Nicușor Dan și eșecul de la Washington: „Ascuns în șifonier”

Marius Tucă a taxat dur prestația președintelui României, Nicușor Dan, după vizita acestuia în Statele Unite. Potrivit jurnalistului, imaginea președintelui român „speriat de un agent Secret Service” în timp ce încerca inutil să obțină o fotografie cu Donald Trump este definitorie pentru statutul actual al țării.

„Îl avem pe Nicușor Dan ascuns în șifonier din momentul în care s-a întors din Statele Unite. O imagine devastatoare pentru România. De cinci zile, de când a început războiul în Iran, nu a dat nicio declarație. Când ai statut de slugă, ești tratat ca o slugă. Nu-l lasă șefii europeni să vorbească”, a afirmat Tucă, subliniind dezorientarea președintelui chiar și în cadrul întâlnirilor oficiale de la București.

Obsesia pentru Ucraina în plin incendiu global

Jurnalistul a criticat poziționarea unor lideri politici precum Ioana Țoțoi, Radu Miruță sau Marius Lazurcă, pe care îi consideră „agenți electorali ai Ursulei von der Leyen”. Tucă remarcă o disperare în rândul acestora de a menține atenția exclusiv pe Ucraina, chiar și atunci când prioritățile strategice ale SUA s-au mutat în Golf.

„Lumea ardea, se schimba istoria, iar ei vorbeau doar despre Ucraina. De ce? Pentru că, dacă războiul din Orientul Mijlociu continuă, nu mai ajung arme în Ucraina. Suntem în afara istoriei. Grindeanu semnează declarații cu Chișinăul și Kievul în timp ce marile puteri redesenează harta lumii. Până și Macron, cu \"umbrela lui nucleară\", a sărit România de pe listă”, a punctat jurnalistul.

Jocul „la două capete” și trădarea parteneriatului cu SUA

Analiza lui Marius Tucă indică o administrație românească profund anti-americană, în ciuda aparențelor. Acesta a oferit ca exemplu decorarea „pe șest” a ministrului de externe polonez, un cunoscut critic al administrației Trump, de către Nicușor Dan.

„România este din nou între scaune. Facem jocul europenilor, al Ursulei, al lui Macron și al lui Starmer, în loc să susținem ferm partenerul nostru strategic, Statele Unite. Ar fi trebuit să susținem intervenția americană în Iran, să cerem ca poporul iranian să-și ia țara înapoi, exact cum ne dorim și noi pentru România după anularea alegerilor și scoaterea candidaților din cursă”, a mai spus Tucă.

În final, jurnalistul a concluzionat că România a ajuns o „țară a nimănui”, un spațiu unde democrația este mimată, iar deciziile sunt luate sub dictat extern, lăsând cetățenii români descoperiți în fața celui mai mare risc de securitate din ultimele decenii.

Într-o analiză de o duritate rară, jurnalistul Marius Tucă a taxat absența de viziune a liderilor de la București, în special a președintelui Nicușor Dan, în fața reconfigurării ordinii mondiale. În timp ce Administrația Trump a declanșat operațiuni masive împotriva regimului de la Teheran, România pare blocată într-un joc steril între interesele europene și un parteneriat strategic cu SUA pe care îl gestionează, în opinia jurnalistului, cu o stângăcie umilitoare.

Nicușor Dan și „politica țevilor” în epoca breaking news-ului global

Marius Tucă a ironizat prestația președintelui român, comparând-o cu perioada în care acesta era primar și se ocupa de infrastructura locală. „În timp ce istoria este în breaking news, Nicușor Dan este, în cel mai bun caz, un news alert în reluare. El vrea să schimbe țevile Europei, țevile Ursulei, în timp ce Donald Trump l-a invitat în Consiliul pentru Pace. Garanția noastră de securitate este America, nu Franța lui Macron sau birocrația de la Bruxelles”, a afirmat Tucă.

Jurnalistul a subliniat că tăcerea Bucureștiului în fața intervenției americane din Iran este o greșeală strategică majoră. În opinia sa, România ar fi trebuit să susțină din prima secundă apelul lui Trump pentru eliberarea poporului iranian, evitând astfel ca regimul ayatollahilor să obțină arma nucleară.

Argumentele pro-intervenție: Bomba nucleară și planurile de asasinat

Referitor la criticile internaționale privind oportunitatea atacului asupra Iranului, Marius Tucă s-a raliat explicațiilor oferite de oficiali americani precum Marco Rubio.

Acesta a punctat trei motive fundamentale care au justificat acțiunea militară de la începutul lunii martie 2026:

Iminența atacului nuclear: Iranul se afla în faza finală de pregătire a bombei atomice. Securitatea liderilor americani: Existența unor informații clare privind planuri de asasinare a lui Donald Trump coordonate de Teheran. Finanțarea terorismului: Rolul Iranului de principal finanțator pentru Hezbollah, Hamas și rebelii Houthi, organizații care au destabilizat întreg Orientul Mijlociu.

„Dacă vrem să existăm, suntem cu americanii”

Tucă a respins acuzațiile de genocid, susținând că forțele americane vizează exclusiv obiective militare și centre de comandă teroriste, nu civili. „Nu suntem de acord să moară civili, dar americanii nu atacă școli sau spitale fără ca acolo să existe baze militare. Trebuie să înțelegem că regimul de la Teheran a provocat zeci de mii de morți și a atacat constant partenerii din regiune”, a explicat acesta.

Jurnalistul a concluzionat printr-un apel la realism politic, amintind că libertățile fundamentale — dreptul de a vota, libertatea de exprimare și valorile conservatoare susținute de administrația Trump-Vance — sunt singurele care pot garanta că România nu se va întoarce la izolarea și foamea anilor \"80. „Poziția mea e clară: dacă vrem securitate, suntem cu americanii. Restul e retorică goală de la Paris sau Bruxelles”, a încheiat Marius Tucă.

