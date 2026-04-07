Kremlinul afirmă că cererea globală pentru energie rusească este în creștere, în contextul unei crize energetice majore care afectează piețele internaționale de petrol și gaze.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că numeroase state caută alternative și se orientează către resursele energetice ale Rusiei.

„Acum, că lumea a pornit cu încredere pe calea unei crize economice şi energetice destul de serioase, care se agravează de la o zi la alta, piaţa şi condiţiile de piaţă în domeniul energiei şi al resurselor energetice s-au schimbat complet.

Există un număr imens de cereri pentru achiziţionarea resurselor noastre energetice din surse alternative. Negociem în aşa fel încât această situaţie să servească intereselor noastre”, a declarat Dmitri Peskov.

Criza a fost amplificată de conflictul din Orientul Mijlociu, după ce Iranul a blocat Strâmtoarea Ormuz, afectând fluxurile de petrol din Golful Persic și punând presiune pe economia globală.

În acest context, mai multe state asiatice, printre care Vietnam, Thailanda, Filipine, Indonezia și Sri Lanka, și-au intensificat interesul pentru petrolul rusesc, pe fondul dificultăților de aprovizionare.

Această creștere a cererii se reflectă și în prețuri: țițeiul rusesc Urals a ajuns să fie tranzacționat la un preț mai mare decât Brent, cu o primă de 5–8 dolari pe baril, deși în mod obișnuit era mai ieftin.

Rusia rămâne unul dintre cei mai mari jucători globali în domeniu, fiind al doilea exportator de petrol din lume, după Arabia Saudită, cu o producție de aproximativ 10 milioane de barili pe zi.

Pe lângă petrol, Moscova își consolidează și exporturile de gaze naturale lichefiate către Asia. Proiectul Yamal LNG a livrat deja gaze către China, în contextul restricțiilor impuse de Europa asupra importurilor din Rusia.

Cu toate acestea, capacitatea de export a Rusiei ar putea fi afectată de atacurile asupra infrastructurii energetice, care au redus semnificativ livrările în ultimele luni.