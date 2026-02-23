Jackpot uriaș la Joker: peste 10,6 milioane de euro în joc. Premii consistente și la Loto 6/49

Reportul la Joker, categoria I, a depășit pragul de 54,36 milioane de lei, echivalentul a peste 10,66 milioane de euro, potrivit informațiilor transmise luni de Loteria Română.

În această săptămână sunt programate noi extrageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce, la Tragerile Speciale de Dragobete desfășurate duminică, au fost acordate peste 36.000 de premii, în valoare totală de aproximativ 2,94 milioane de lei.

La Loto 6/49, categoria I, se înregistrează un report de peste 2,82 milioane de lei, adică mai mult de 553.700 de euro. Totodată, la jocul Noroc, suma cumulată pusă în joc depășește 5,06 milioane de lei, respectiv aproape un milion de euro.

Și la Joker, categoria a II-a, reportul este semnificativ, ajungând la peste 301.500 de lei, în timp ce la Noroc Plus, categoria I, premiul acumulat depășește 92.500 de lei.

La Loto 5/40, premiul de categoria I a ajuns la peste 1,09 milioane de lei, iar la categoria a II-a se înregistrează un report de aproximativ 72.300 de lei. În cazul jocului Super Noroc, suma pusă în joc depășește 61.600 de lei.

De asemenea, la ultima extragere Noroc Plus, premiul de categoria a II-a, în valoare de 51.461,52 lei, a fost câștigat pe un bilet jucat la o agenție loto din municipiul Satu Mare.

Reprezentanții Loteriei Române îi încurajează pe jucători să participe la următoarele extrageri, având în vedere valorile ridicate ale premiilor puse în joc.