Episodul de iarnă severă se prelungește: noi alerte cod portocaliu emise de ANM

Ninsorile abundente și viscolul continuă în România - HARTA

ANM a emis miercuri, 18 februarie, o nouă serie de avertizări de vreme severă, valabile în mai multe regiuni ale țării, vizând ninsori, viscol, strat consistent de zăpadă și intensificări ale vântului.

Potrivit meteorologilor, vremea se va menține rece până joi, 19 februarie, ora 10:00, în special în Moldova, estul Munteniei și în Dobrogea, unde temperaturile maxime vor fi cuprinse între -6 și 0 grade. Minimele vor fi negative la nivelul întregii țări, situându-se între -8 și 1 grad.

ANM a emis noi avertizări de vreme rea în România

În jumătatea de est a teritoriului va continua să ningă viscolit, cu rafale de 50–70 km/h, iar în Carpații Meridionali și de Curbură vântul va atinge 70–90 km/h, reducând vizibilitatea. Se va depune un nou strat de zăpadă, în medie de 10–20 cm, iar în sud-est cantitățile de apă pot depăși local 20 l/mp.

De asemenea, este în continuare în vigoare un Cod galben, între orele 10:00 și 23:00, pentru jumătatea sudică a Moldovei, sud-estul Transilvaniei, nord-estul Munteniei și zonele montane din Carpații Meridionali și de Curbură, unde va ninge viscolit, cu depuneri de zăpadă de 10–15 cm și vizibilitate sub 100 de metri. Vântul va sufla cu 50–70 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele pot ajunge la 90 km/h. Tot Cod galben, în același interval, este emis și pentru județele Mehedinți, Dolj, Olt și Teleorman, unde vântul va avea intensificări de până la 70 km/h.

Codul portocaliu de ninsori și viscol, prelungit

Pentru județul Ilfov și municipiul București este în vigoare un Cod portocaliu până la ora 16:00, unde ninsoarea va continua, iar stratul total de zăpadă va depăși 50 de centimetri. De asemenea, până la ora 23:00, un alt Cod portocaliu vizează județele Călărași, Ialomița, Brăila, Tulcea și Constanța, unde se vor acumula 20–25 cm de zăpadă, iar vântul va atinge 60–80 km/h, provocând viscol puternic, troienirea zăpezii și scăderea vizibilității sub 50 de metri.

Ulterior, în intervalul 18 februarie, ora 23:00 – 19 februarie, ora 10:00, intră în vigoare un nou Cod galben pentru estul Carpaților Meridionali și Carpații de Curbură. În aceste zone va continua să ningă viscolit, cu rafale de 70–90 km/h și vizibilitate redusă sub 100 de metri.