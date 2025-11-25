Cum îți pregătești mașina pentru anotimpul rece

Pregătirea mașinii pentru sezonul rece nu înseamnă doar schimbarea cauciucurilor

Pregătirea mașinii pentru sezonul rece nu înseamnă doar schimbarea cauciucurilor, ci un set de măsuri care îți pot salva timp, bani și chiar viața. Odată cu scăderea temperaturilor, componentele mașinii sunt supuse unui stres mai mare, iar problemele apar exact când ți-e lumea mai dragă: dimineața, în grabă, pe frig și ninsoare.

Primul pas este verificarea și, dacă e cazul, înlocuirea anvelopelor de vară cu anvelope de iarnă. Acestea sunt concepute special pentru temperaturi sub 7°C și oferă aderență mai bună pe zăpadă, gheață și carosabil rece. Asigură-te că au profil suficient (minimum 4 mm ideal) și că sunt uzate uniform. Nu uita să verifici și presiunea, pentru că aerul rece o scade.

Bateria este unul dintre cele mai sensibile elemente iarna. La temperaturi joase, capacitatea ei scade, iar pornirea motorului devine mai dificilă. Dacă bateria este veche (peste 4–5 ani) sau ai observat că pornește mai greu motorul, e bine să o testezi într-un service. De asemenea, verifică bornele să nu fie oxidate și să fie bine strânse.

Lichidele din mașină au și ele nevoie de atenție. Antigelul trebuie să fie la nivel optim și să ofere protecție la temperaturi cât mai scăzute. Lichidul de parbriz trebuie înlocuit cu unul de iarnă, care nu îngheață. Verifică și uleiul de motor, precum și lichidul de frână. Un motor bine lubrifiat și un sistem de frânare în stare bună sunt esențiale pe carosabil alunecos.

Nu neglija nici vizibilitatea. Schimbă ștergătoarele dacă lasă dungi sau zone neșterse. Curăță farurile și verifică toate becurile – ziua este mai scurtă, iar condusul pe întuneric devine rutină, nu excepție. Poți lua în calcul și folosirea unui spray pentru dezaburirea geamurilor.

Foarte util este și un mic „kit de iarnă” în portbagaj: racletă, perie pentru zăpadă, mănuși, o pătură, lanternă, cabluri de pornire, eventual lanțuri pentru zăpadă dacă circuli în zone montane. Nu strică nici o sticlă cu lichid de parbriz de rezervă și un set de becuri.

În final, nu uita că pregătirea mașinii merge mână în mână cu adaptarea stilului de condus: frânări mai line, distanță mai mare față de cel din față, evitarea manevrelor bruște. O mașină bine pregătită pentru sezonul rece și un șofer prudent fac iarna mult mai ușor de suportat.