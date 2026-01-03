Cine ar putea prelua conducerea Venezuelei, după căderea lui Maduro

Două nume importante pe listă

Capturarea lui Maduro lasă Caracasul într-o situație politică incertă, într-un moment în care instituțiile statului sunt deja profund slăbite.

Unul dintre numele vehiculate este Edmundo González, politicianul recunoscut de Statele Unite drept câștigătorul alegerilor prezidențiale din 2024. Deși partidul lui Maduro s-a autoproclamat învingător, iar Curtea Supremă a validat rezultatul, González a fost ulterior vizat de un mandat de arestare și a fugit în Spania pentru a evita represaliile.

O altă posibilă variantă este María Corina Machado, lidera partidului Vente Venezuela și figura centrală a opoziției reale. Ea a câștigat detașat alegerile primare ale opoziției în 2023, însă Tribunalul Suprem i-a interzis să candideze la președinție. Machado a primit Premiul Nobel pentru Pace în 2025 și a apărut la Oslo după ce a reușit să părăsească Venezuela, unde se ascundea încă din 2024.

Proteste masive și represiune violentă după alegerile din 2024

În iulie 2024, după ce Maduro s-a declarat câștigător cu 51% în urma unor fraude electorale pe scară largă, Venezuela a fost zguduită de proteste uriașe. Milioane de oameni au ieșit în stradă, cerând anularea rezultatului și organizarea unor alegeri corecte.

Regimul a reacționat cu brutalitate. Forțele de securitate loiale președintelui, alături de grupările paramilitare cunoscute sub numele de „colectivos”, au fost trimise să înăbușe protestele. Mii de persoane au fost arestate, iar confruntările au lăsat în urmă numeroase victime.

În acea perioadă au circulat imagini cu polițiști care își scoteau uniformele în semn de refuz de a trage în populație. O parte a armatei și a poliției s-a distanțat de Maduro, accelerând erodarea autorității sale.

Statele Unite, Uniunea Europeană și o coaliție de state sud-americane l-au recunoscut pe Edmundo González drept președinte legitim și au acuzat regimul Maduro de fraudă masivă.

Maduro era deja vizat de acuzații grave în Statele Unite. În 2020, procurorii americani l-au acuzat de narco-terorism, susținând că a colaborat cu un grup terorist din Columbia și a facilitat transporturi de cocaină către teritoriul american.

Capturarea sa de către forțele americane deschide acum posibilitatea ca Maduro să fie judecat pentru aceste acuzații.