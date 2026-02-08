Cele 5 țări care chiar doresc mai mulți turiști

Unele țări cer mai mulți turiști în 2026

În timp ce destinații populare din Europa resping turiștii din cauza supraaglomerării, cinci țări le întind covorul roșu vizitatorilor. Oferă aventuri unice, experiențe autentice și prețuri accesibile, fără capcanele turistice.

Mai multe destinații europene, în special în Spania, Italia și Țările de Jos, au descurajat numărul mare de turiști. Dar unele țări cer mai mulți turiști în 2026, scrie Express.

Aceste destinații întâmpină activ vizitatorii pentru a-și stimula economiile turistice. Oferă experiențe autentice, durabile și fără aglomerație.

Time Out identifică cinci țări gata să primească cu brațele deschise turiștii. „Cu aventuri organizate de comunitate, cazări unice la localnici și situri fără aglomerație, aceste țări sunt gata să vă întâmpine”, spun reprezentanții publicației.

Republica Moldova – cea mai puțin vizitată țară din Europa

Pe primul loc se află Republica Moldova, țara cu titlul de „cea mai puțin vizitată țară din Europa”. Anul trecut, 480.000 de persoane au vizitat Moldova, creștere de 6,5% față de anul precedent.

Moldova oferă vinuri de clasă mondială la prețuri accesibile, istorie sovietică bogată și experiențe unice. Cunoscătorii de vinuri trebuie să viziteze pivnițele subterane Milestii Mici, cele mai mari din lume, fondate în 1969.

În capitala Chișinău, vizitatorii pot explora Muzeul Național de Istorie. Grădinile Parcului Central Ștefan cel Mare prezintă marii scriitori locali sub formă de sculpturi. Cel mai bun lucru este că Moldova este una dintre cele mai ieftine țări din Europa.

Gambia – turism orientat către comunitate

Turismul a devenit o industrie vitală pentru economia Gambiei. Turiștii vin aici încă din anii 1970.

Țara se concentrează pe turism orientat către comunitate. Localnicii și întreprinderile locale au devenit piatra de temelie a experiențelor imersive.

Cel mai bun mod de a experimenta adevărata Gambie este traseul Ninki Nanka Trail. Acest traseu ghidat duce pe jos și cu barca în interiorul mai puțin explorat al țării, de-a lungul râului Gambia. Cazarea se face în cabane, pensiuni și bărci fluviale.

Iordania – Petra fără mulțimi

Iordania dorește să primească din nou turiști, după ce numărul vizitatorilor a scăzut din cauza conflictelor din Orientul Mijlociu.

Atracțiile emblematice precum Petra pot fi acum admirate fără mulțimile de turiști. Iordania și-a dezvoltat industria turistică, concentrându-se pe experiențe bazate pe comunitate.

Vizitatorii pot parcurge pe jos porțiuni din traseul Jordan Trail, lung de 675 km. Pot sta la familii beduine în deșertul central și își pot petrece serile admirând stelele.

Paraguay – autenticitate sud-americană

Paraguay este mult mai puțin turistică decât alte țări din America de Sud. Oferă interacțiuni autentice cu localnicii și șansa de a vedea o latură mai puțin dezvoltată a continentului.

Peste jumătate din țară este acoperită de Chaco, o întindere de pădure uscată, zone umede și terenuri agricole. Aici locuiesc guaranii, populația indigenă din Paraguay. Chaco găzduiește peste 500 de specii de păsări, inclusiv flamingo.

Capitala Asunción oferă arhitectură colonială, muzee și o scenă gastronomică în creștere. Museo de las Memorias arată cum țara l-a răsturnat pe dictatorul Alfredo Stroessner în 1989.

Paraguayul este ieftin, ideal pentru backpackeri. În 2025 a fost considerat una dintre cele mai sigure destinații din America Latină.

Tadjikistan – comoara Asiei Centrale

Cea mai mică țară din Asia Centrală surprinde prin accesibilitate. Există zboruri regulate din Marea Britanie via Dubai sau Istanbul către capitala Dushanbe.