Ce mașini sunt cele mai „umblate” la kilometraj în România. Un studiu arată mărcile cele mai afectate

Audi, Toyota și Renault sunt mărcile de automobile din România care au avut cel mai frecvent kilometrajul manipulat, potrivit unui studiu realizat de o companie de profil, care a analizat rapoartele de istoric al vehiculelor achiziționate de utilizatori în 2025.

De multe ori escrocii importă vehicule dintr-o țară în alta și le dau kilometrajul înapoi. Deoarece țările nu schimbă date din istoricul vehiculelor, autoritățile locale de înmatriculare nu pot vedea întotdeauna înregistrările anterioare ale kilometrajului.



Din păcate, nici nu există reglementări în curs de aprobare pentru a rezolva această problemă, susțin reprezentanții companiei.



În aceste condiții, este foarte importantă verificarea istoricului unei mașini rulate înainte de a o cumpăra folosind un furnizor de servicii care poate accesa baze de date internaționale. Având acces la informații din țări multiple, cumpărătorii pot evalua mai bine adevărata stare a vehiculului.

Modelele cele mai afectate

Modelele care au odometrul cel mai frecvent manipulat nu au întotdeauna cele mai mari reduceri de kilometraj. În România, cele mai mari reduceri medii au fost găsite la modelele Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter și Renault Master. Citirile odometrului pentru Fiat Ducato au fost reduse în medie cu 266.752 km, în timp ce pentru Mercedes-Benz Sprinter media a fost de 262.390 km. Renault Master este pe locul trei cu o medie de 239.282 km.

Dintre cele 20 de modele din România care au cel mai frecvent kilometrajul derulat, cel mai mic risc pare să fie asociat cu Peugeot Boxer - doar 12,1% dintre toate modelele Peugeot Boxer verificate pe carVertical aveau kilometraj manipulat. "Deși șansele de a cumpăra un Peugeot Boxer care are kilometrajul dat înapoi sunt vizibil mai mici decât cu un Audi A8, totuși ponderea odometrelor manipulate este semnificativă. Practic unul din 8 modele Peugeot Boxer care au fost verificate în România ar putea avea kilometrajul modificat", se mai arată în sondajul citat de Agerpres.



Următoarele pe listă au fost Volkswagen Sharan (12,6%) și Mercedes-Benz E-Class (12,7%).

Modelele cu kilometrajul măsluit, la nivel european

Dacă punem la un loc toate țările europene incluse în studiu, atunci modelele al căror kilometraj a fost derulat cel mai des sunt Toyota Prius (14,3%), Audi A8 (12,2%) și Volvo V70 (9,3%), potrivit documentului.



Studiul a analizat rapoartele de istoric al vehiculelor achiziționate de utilizatorii companiei între ianuarie 2025 și decembrie 2025. Înregistrările de manipulare a kilometrajului găsite în rapoarte au fost grupate după marcă și model de mașină, analizate, convertite în procente și clasificate în consecință.