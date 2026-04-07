Călin Georgescu, mesaj crucial după retragerea licenței Realitatea Plus: "Este o nedreptate periculoasă, atât CCR, cât și CNA conduc România în locul poporului român!”- președintele interzis de Sistem, în direct la Culisele Statului Paralel

Călin Georgescu a reacționat dur, după decizia de retragere a licenței postului Realitatea Plus, considerând că este „un abuz și o nedreptate periculoasă pentru valorile democratice fundamentale”. Într-o intervenție în direct la Realitatea Plus, la Culisele Statului Paralel, ”, pe care mulți le consideră „un atac la democrație”.

„Vă mulțumesc că ați acceptat rugămintea mea de a intra în emisiune la Realitatea. În primul rând, să-mi permiteți să exprim un gând de recunoștință în memoria lui Mircea Lucescu, care a scris istorie în fotbalul românesc și internațional și, desigur, ne rugăm pentru liniștea familiei și îl rugăm pe bunul Dumnezeu să-l primească în lumină pentru toată munca de o viață pusă în slujba fotbalului și a sportului românesc.

Referitor la ceea ce s-a întâmplat azi, am dat deja un anunț scris pe Facebook, însă țin să menționez următoarele: este un atac de neimaginat la democrație, pentru că temelia democrației este voința poporului exprimată liber, prin vot, și protejată prin libertatea de exprimare și statul de drept. Acest lucru a fost anihilat prin decizia închiderii postului Realitatea Plus, Televiziunea Poporului și a postului Gold FM.

Desigur că este o nedreptate periculoasă, pentru că observăm că atât CCR, cât și CNA conduc România în locul poporului român.”

"E momentul cumpătării, al discernământului, al responsabilității"

Creștinul înțelege în cadrul unui popor eminamente creștin, cum este poporul român. În Săptămâna Mare suntem chemați la liniște, la pocăință, la iertare și la cercetarea propriei conștiințe. Este perioada în care ne amintim de nedreptatea făcută lui Hristos, judecat nedrept, condamnat sub presiune și răstignit, deși era nevinovat. Este prin excelență momentul în care fiecare om este chemat să se ferească degrabă de a primi și de a judeca nedrept. Atenție, nu este momentul deciziilor pripite, al unor sancțiuni dure sau al lacrimilor care pot adânci nedreptatea care s-a făcut astăzi. E momentul cumpătării, al discernământului, al responsabilității.

Un apel la adevăr, echilibru și responsabilitate

De aceea, consider că în aceste zile, mai mult ca oricând, suntem chemați să nu repetăm greșelile făcute atunci, să nu devenim parte din nedreptate și să alegem adevărul și echilibrul. Acum, pentru că Săptămâna Mare nu este doar despre ceea ce a fost, ci despre ceea ce alegem noi să fim. Eu spun așa: poate acești oameni nu cunosc legea lui Dumnezeu. Ei, cei de la CNA, o vor cunoaște, pentru că fiecare dintre noi o vom cunoaște mai devreme sau mai târziu.

Nu este întâmplător că această decizie nedreaptă s-a luat fix în Săptămâna Patimilor.

Și mai este ceva, doamnă Alexandrescu. Eu cred că ar trebui să înțelegem că este nevoie să ne bucurăm. Și vă spun: bucurați-vă! Pentru că, dacă acest fapt s-a întâmplat în Săptămâna Patimilor, este un lucru important, pentru că la îndoiala care deja există în societatea românească, la unii — așa cum ați spus dumneavoastră mai devreme — care se bucură de necazul altuia, la faptul că oamenii nu se mai înțeleg, la frica ce există în societate, la întunericul în care fiecare singur va sta cu păcatele lui, la tăcerea care va fi la un moment dat, se vor deschide niște porți odată cu Sfintele Paști, de pe data de 12 aprilie. Și eu spun atât: va fi o mare schimbare. Nu este întâmplător că această decizie nedreaptă s-a luat fix în Săptămâna Patimilor.