Blocaje masive în trafic, pe calea ferată și în aeroporturi. Bărbat găsit mort într-un taxi din Sectorul 1 al Capitalei

Haos în multe județe din țară

Iarna a lovit masiv România! Locuitorii Capitalei și județului Ilfov au primit miercuri dimineață un mesaj RO-ALERT de ninsori abundente și condiții meteo extreme.

Primăria Municipiului București anunță mobilizarea în teren a sute de utilaje și mii de operatori pentru menținerea circulației în zonele prioritare. Chiar și așa, traficul rutier s-a desfășurat cu dificultate la primele ore ale dimineții, transportul în comun fiind serios afectat. Problemele nu s-au oprit însă aici. Trenurile care urmau să sosească sau să plece din Gara de Nord au întârzieri de zeci de minute, iar traficul aerian a fost și el dat peste cap, mai multe curse fiind anulate sau chiar redirecționate în afara țării.

UPDATE 10:10 - Bărbat găsit mort într-un taxi din Sectorul 1 al Capitalei

Un bărbat în vârstă de 61 de ani a fost descoperit fără suflare, miercuri dimineață, într-un autoturism de serviciu tip taxi parcat în Sectorul 1 al Bucureștiului, anunță Poliția Capitalei.

UPDATE 9:45 - Un microbuz s-a răsturnat, miercuri, în afara carosabilului, pe DN 21, între localităţile Viziru şi Însurăţei, în judeţul Brăila. Cinci persoane se aflau în autovehicul, fiind preluate de o autospecială a ISU Suceava şi duse în localitatea Însurăţei, anunță ISU Brăila.

UPDATE 9:43 - În județul Iași, o femeie însărcinată a fost nevoită să nască acasă, după ce ambulanța trimisă să o preia nu a mai reușit să ajungă la locuința ei din cauza condițiilor meteo severe.

UPDATE 9:30 - Declarație de presă de la sediul MAI privind gestionarea situațiilor de urgență produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase.

UPDATE 9:29 - Strat de zăpadă de peste un metru în zonele montane, ninsori consistente în întreaga țară

Cele mai mari depuneri de zăpadă s-au înregistrat la Bâlea Lac, cu 162 cm, și în Munții Semenic, cu peste 140 cm, conform datelor ANM la ora 8:00.

Pe Valea Prahovei, stratul măsurat a ajuns la 64 cm în Sinaia și aproape 40 cm la Predeal, în timp ce în municipiul Brașov s-au înregistrat aproximativ 35 cm.

Nicio regiune din sudul țării nu a fost ocolită de ninsoare. În București, zăpada a atins între 30 și 45 cm, cu cele mai mari depuneri în zona de nord, la stațiile Băneasa și Afumați. În județele limitrofe, Giurgiu a măsurat aproximativ 23 cm, Alexandria și Turnu Măgurele 18 cm, iar Ploiești 28 cm.

În Moldova, cantitățile au fost mai reduse, dar suficiente pentru a forma un strat moderat: 11 cm la Bacău, 12 cm la Roman și 21 cm la Piatra Neamț.

UPDATE 9:24 - Premierul Ilie Bolojan a fost, miercuri dimineață, la Centrul Național de Conducere Integrată al Ministerului Afacerilor Interne, unde a fost informat despre situația operativă la nivel național și despre intervențiile aflate în desfășurare pentru gestionarea efectelor fenomenelor meteorologice extreme.

