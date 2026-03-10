Actualitate· 1 min citire
„Am rămas fără curent, casa putea lua foc”. Mărturia Cristela Georgescu despre noaptea anulării alegerilor
10 mar. 2026, 09:23
Actualizat: 10 mar. 2026, 09:23
„Am rămas fără curent, casa putea lua foc”. Mărturia Cristela Georgescu despre noaptea anulării alegerilor
Articol scris de Scris de Realitatea de Buzau
„Am rămas fără curent electric, iar casa ar fi putut lua foc” - este mărturia șocantă a Cristelei Georgescu despre calvarul prin care a trecut aceasta alături de soțul ei și de copii în seara anulării alegerilor din 6 decembrie 2024. În exclusivitate la Realitatea PLUS, în emisiunea "Culisele Statului Paralel" realizată de Anca Alexandrescu, soția președintelui interzis a povestit întreaga teroare prin care a trecut întreaga familie de când Călin Georgescu a fost înlăturat de sistem din cursa politică.
Citește și:
- 13:01 - Februarie 2026 a fost a cincea cea mai caldă ultimă lună de iarnă din istoria înregistrărilor
- 12:55 - Petrolul s-a ieftinit semnificativ pe pieţele internaţionale
- 12:49 - Peste 1.700 de situaţii de urgenţă gestionate de pompieri, în doar 24 de ore
- 12:36 - CSM - Interviuri cu procurorii propuşi la şefia marilor parchete
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Buzau și pe Google News