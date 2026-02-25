Alertă meteo: ploi, ninsori și viscol în aceste zone din țară

Sursă: realitatea.net

Meteorologii anunță precipitații și intensificări ale vântului în toată țara, până joi la ora 08:00, potrivit unei informări emise de Administrația Națională de Meteorologie.

Potrivit specialiștilor, vor fi precipitații în special în nordul, centrul, estul și sud-estul țării. La munte și în Maramureș va ninge, în Transilvania și Moldova vor predomina ninsorile, iar în Dobrogea și Muntenia, seara și la începutul nopții, vor fi precipitații mixte, urmate de ninsoare. Izolat se va forma polei sau ghețuș.

ANM a emis mai multe avertizări Cod galben și Cod portocaliu

În Carpații Meridionali și de Curbură, cantitățile de apă vor ajunge local la 10–15 l/mp, iar stratul nou de zăpadă va avea grosimi medii de 10–15 cm, cu depuneri neuniforme. La munte, vântul va avea intensificări cu viteze de 70–85 km/h, iar pe creste rafalele vor depăși 85–90 km/h. Va fi viscol, iar vizibilitatea va scădea semnificativ. Temporar, intensificări ale vântului vor fi și în estul, sud-vestul și local în centrul țării, cu viteze în general de 45–55 km/h.

Miercuri, între orele 10:00 și 20:00, este în vigoare un Cod galben în Carpații Meridionali și local în Carpații Occidentali și de Curbură. În aceste zone, vântul va avea rafale de 70–85 km/h, va viscoli și troieni zăpada deja depusă, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri.

În același interval, la altitudini de peste 1.500 de metri în Carpații Meridionali și local în Carpații de Curbură, este Cod portocaliu. Vântul va atinge 80–110 km/h, va viscoli puternic, iar vizibilitatea va scădea sub 50 de metri.

Vânt puternic în aceste zone din țară

Tot miercuri, este în vigoare un Cod galben în cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania, vestul și sud-vestul Olteniei și nordul Dobrogei, unde vântul va avea intensificări de 50–70 km/h.

O altă avertizare Cod galben intră în vigoare miercuri la ora 20:00 și este valabilă până joi la ora 08:00, vizând Carpații Meridionali și local Carpații de Curbură. Rafalele vor ajunge la 70–85 km/h, cu viscol și vizibilitate sub 100 de metri. În același interval, la peste 1.500 de metri altitudine, va fi din nou Cod portocaliu, cu rafale de 80–110 km/h și vizibilitate sub 50 de metri.