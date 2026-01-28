Actualitate· 1 min citire

Alertă la Marea Neagră. O mină a fost găsită pe plaja de la Midia

28 ian. 2026, 10:43
Actualizat: 28 ian. 2026, 10:43
Alertă la Marea Neagră. O mină a fost găsită pe plaja de la Midia

Alertă la Marea Neagră. O mină a fost găsită pe plaja de la Midia

Articol scris de Realitatea de Buzau

O mină a fost găsită, miercuri dimineață, pe plaja de la Midia, de câțiva trecători care au sunat la 112.

O mină a fost găsită, miercuri dimineață, pe plaja de la Midia, de câțiva trecători care au sunat la 112.

Autoritățile se deplasează la fața locului pentru a stabili un perimetru de securitate, iar specialiștii din cadrul MApN urmează să intervină pentru distrugerea în condiții de siguranță a acesteia.

Știre în curs de actualizare.

Citește și:

Mai multe articole despre

cub, mina marina, marea neagra, ., midia

Urmărește știrile Realitatea de Buzau și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate