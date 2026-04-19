Alegeri parlamentare în Bulgaria, pentru a opta oară în ultimii cinci ani
Bulgarii ies din nou la vot duminică, 19 aprilie. Alegerile parlamentare anticipate au loc ca urmare a demisiei premierului Rosen Jeliazkov de pe 11 decembrie 2025 și a demisiei lui Rumen Radev din funcția de președinte al Bulgariei pe 19 ianuarie 2026.
Este cel de-al optulea scrutin anticipat din 2021 încoace, ca urmare a crizei politice care afectează țara de la pandemia de COVID-19.
Potrivit celui mai recent sondaj de pe Trend, partidul cu cele mai mari șanse este „Bulgaria Progresistă” (partid social democrat eurosceptic), care are 33,2% popularitate. Este condus de Rumen Radev, fostul președinte al Bulgariei.
Pe locul 2 se situează coaliția GERB-SDS (Cetățeni pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei și Uniunea Forțelor Democratice), cu 19,1%. Partidul conservator pro-european este condus de Boyko Borisov.
Iar pe locul 3 este „Noi continuăm Schimbarea – Bulgaria Democratică”, partid liberal pro-european, cu 11,2%. Formațiunea este condusă de Assen Vassilev.
Presa bulgară a remarcat că pentru observatorii occidentali „Radev este următorul Orban”, scrie publicația Novinite. Fost pilot NATO s-a confruntat cu Bruxelles-ul, a pus la îndoială ajutorul militar acordat Ucrainei și a denunțat acordul de securitate semnat de guvernul interimar al Bulgariei cu Kievul. Politico l-a plasat pe o listă scurtă de potențiali succesori la rolul lui Orban de „ principal perturbator ” al UE, menționând că Bruxelles-ul „reflectă deja ascensiunea imperiului Rumen”.
