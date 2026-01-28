Actualitate· 1 min citire
Accident mortal în Buzău, după coliziunea dintre o mașină și o autoutilitară
28 ian. 2026, 08:54
Actualizat: 28 ian. 2026, 08:54
Articol scris de Scris de Realitatea de Buzau
În urma impactului au rezultat 7 victime
O persoană și-a pierdut viața, iar alte șase au fost rănite, miercuri, în urma unui accident rutier produs în județul Buzău, după ce o mașină și o autoutilitară s-au ciocnit. Traficul în zona accidentului este complet blocat.
”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că la intersecţia DN 1B cu DJ 203C, localitatea Pietroasele, judeţul Buzău, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate un autoturism şi o autoutilitară”, a transmis, miercuri, Centrul Infotrafic.
Accident între un tramvai și o mașină în Capitală. Trei linii STB, blocate - FOTO
În urma impactului au rezultat 7 victime, dintre care o persoană a decedat, iar celelalte 6 au fost transportate la spital, cu diferite leziuni.
Circulaţia rutieră este oprită pe ambele sensuri de mers, estimându-se reluarea traficului la ora 09:00.
Sursa: Realitatea de Buzau
