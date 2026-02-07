Accident în Buzău, după ce șoferul unui autobuz a intrat într-un stâlp

Trei persoane au fost transportate la spital

Un accident rutier s-a produs în noaptea de vineri spre sâmbătă în municipiul Buzău, după ce unui șofer de autobuz în vârstă de 41 de ani i s-a făcut rău în timp ce se afla la volan.

Vehiculul, care circula pe ruta Buzău – Vernești, a pierdut controlul direcției și s-a izbit de un stâlp, avariind ulterior și un autoturism parcat în fața unui imobil.

Potrivit Inspectoratul de Poliție Județean Buzău, citat de Realitatea Plus, în urma impactului au fost răniți șoferul și doi pasageri, un bărbat și o femeie, în vârstă de 52 și 54 de ani, ambii din Buzău. Cele trei persoane au fost preluate de ambulanțe și transportate la Spitalul Județean de Urgență Buzău.

Reprezentanții unității medicale au precizat că doi dintre răniți au fost externați după evaluare, cu recomandări medicale, în timp ce șoferul, care a suferit policontuzii, a rămas internat pentru supraveghere.

Polițiștii au deschis un dosar penal și continuă cercetările pentru a stabili exact împrejurările în care s-a produs accidentul.