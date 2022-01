După scandalul tăierii burselor și după protestul elevilor din fața Ministerului Educației, Sorin Cîmpeanu face un mic pas înapoi. Ministrul a anunțat joi că vor fi revăzute criteriile de acordare a burselor de merit dacă va fi nevoie.

„Dacă va fi cazul, pe baza rezultatelor pe care le vom avea după primul semestru, exclusiv semestrul I din clasa a V-a și semestrul I din clasa a IX-a, pentru că toți ceilalți se bazează pe rezultatul din anul școlar anterior, dacă va fi cazul, vom revedea criteriile în așa fel încât tot bugetul obținut cu greu pentru bursele elevilor să fie cheltuit pentru bursele elevilor. Toți banii alocați pentru burse vor fi cheltuiți pentru burse, pentru burse elevi”, a declarat, joi, Sorin Cîmpeanu, în urma protestului elevilor în fața ministerului Educației în scandalul declanșat de tăierea burselor de merit.

Scandalul tăierii burselor de merit a fost declanșat de Sorin Cîmpeanu după ce a modificat pragul acordării burselor de merit fără consultare și dat în timpul anului școlar. Ordinul a fost semnat înainte de Crăciun și a intrat în vigoare odată cu publicarea, marți, în Monitorul Oficial. Asociațiile de elevi îi reproșează lui Sorin Cîmpeanu că privează în acest fel, fără a se consulta în prealabil, peste 700.000 de elevi de bursele de merit, după ce a modificat media de la 8,50 la 9,50, pe lângă introducerea, „din pix”, a condiției de cel mult 10 absențe nemotivate.

Mai mult, ministrul Sorin Cîmpeanu i-a acuzat pe elevii de gimnaziu și de liceu de mentalitate comunistă, afirmând că nu va fi „adeptul principiului comunist: dați mai puțin să ajungă la toată lumea”.

„Reamintesc, bugetul de peste 1 miliard de lei pentru bursele de merit, de performanță, sociale și de studiu, reprezintă de patru ori mai mult decât bugetul anului 2020, când am avut 270 milioane de lei plătiți doar de primării. În 2021, am început cu un buget de 540 milioane de lei, pentru prima oară în istoria post-decembristă, plătiți de la bugetul de stat”, a mai spus Cîmpeanu.

Elevii reproșează că de fapt a fost tăiat bugetul pentru burse. Sorin Cîmpeanu spune că în anul școlar trecut au fost prea multe medii mari, deci prea multe burse de merit, deși rezultatele nu reflectă situația reală a elevilor, pentru că s-a învățat online, sistem catalogat drept „un dezastru” chiar de ministrul Educației. Acesta spune că un sfert dintre elevii din România vor primi în continuare bursă de merit în baza noii reguli de modificare a pragului mediei pentru acordarea burselor de la 8,50 la 9,50.

Potrivit lu iCîmpeanu, cei 347.000 de beneficiari estimaţi ai burselor de merit sunt de trei ori mai mulţi faţă de 2020 (123.472). Însă acesta nu amintește de beneficiarii burselor de merit din 2021, al doilea an de pandemie, făcut mai mult online, în care 532.810 de elevi sunt beneficiari ai bursei de merit, adică o creștere cu 152.360, potrivit Notei de fundamentare pentru aprobarea Ordinului de stabilire a cuantumului minim al burselor aprobat de Guvern în 6 octombrie 2021.

Sorin Cîmpeanu a susținut că „la rectificare, am luptat și am obținut pentru bursele elevilor încă 105 milioane. Execuția pe anul 2021 pe burse elevi de la bugetul de stat a fost de 645 milioane de lei. Peste acești bani, am luptat și am obținut o suplimentare de aproape 400 de milioane de lei. Peste acești bani, care sunt cu 400 de milioane mai mult decât anul trecut. Sunt cei 226 de milioane pentru bursa profesională și bursa bani de liceu”, în declarațiile făcute joi, în urma scandalului declanșat de modificarea pragului pentru bursele de merit.