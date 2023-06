Miron Mitrea a comentat, duminica seara, in cadrul emisiunii „Culisele puterii” scenariul bomba lansat cu doar cateva ore inainte de vicepreședintele PNL Robert Sighiartău, in direct la Realitatea

„Robert face o chestie simpla mai repede decat ma asteptam. Adica incepe sa faca opozitie cat e la putere. Programul de guvernare l-au votat, si l-au asumat. Acesta este un guvern care va avea viata scurt, un an si jumatate probabil.

Sigur ca probabil vor mai fi si alti in PNL care vor face opozitie cat sunt la putere. Au facut-o si social democratii la un moment dat. Nu este atat vorba despre program, cat despre putere”, a spus Mitrea.

Referitorul la votul impotriva guvernului Ciolacu dat de Florin Citu, analistul politic a facut urmatorul comentariu: „Dl Citu mai are un an si jumatate de stat in Parlament, mai face si el galagie. Ar fi fost culmea sa voteze guvernul Ciolacu. Nu e interesant nici pentru mine, nici pentru tara ce face dl Citu”.

Sondajul care plaseaza AUR pe locul doi, dupa PSD

„Cand sunt comandate de partide si nu sunt tinute in house, au intodeuna un grad de relative. AUR are in jur la 18-20%, PSD – 33%, PNL in jur la 10%.

Nu il inteleg pe dl Sighiartau, daca ataca PSD, creste AUR, nu creste PNL. Orice se poate. Daca as fi liberal si pesedist, as fi foarte grijuliu cu relatia dintre cele doua partide. Dar sunt oamei care au pierdut intern la ei in partide si acum incearca orice”, spune Miron Mitrea.