Scandal uriaș între fostul președinte LPF, Dumitru Dragomir, și protestatarul Marian „Ceaușescu”. Scenele ireale s-au petrecut pe stradă, după ce președintele LPF a ieșit de la o emisiune TV. Cei doi au făcut primele declarații despre incidentul de marți seară, în exclusivitate, la Realitatea

Atenție, limbaj ofensator!

Fostul șef al Ligii Profesioniste de Fotbal – Mitică Dragomir susține că totul a fost bine planificat și că au fost și alte persoane care l-au atacat, nu doar Ceaușescu.

„Eu am vrut să mă duc la mașina și să plec. Dacă te oprește cineva și te injură pe stradă, nu reacționezi? Acțiunea s-a desfășurat foarte rapid, nu am putut să sun la 112. Totul s-a întâmplat în doar 10 secunde. Pune unul câinele pe tine, iar tu suni la 112?”, a declarat Mitică Dragomir, în exclusivitate, marți seară, la Realitatea PLUS, la emisiunea 100%, cu Laurențiu Botin.

Primele declarații ale lui Marian „Ceaușescu” după incident au fost făcute pentru Realitatea PLUS.

„Cred că victima sunt eu. Eu l-am criticat pe acest Mitică Dragomir pentru cât a furat. El și-a adus șoferul să mă bată. Eu doar l-am criticat, el a sărit mereu la bătaie. Diferența între Dumitru Corană și Mitică Dragomir este mare. El nu avea comportamentul acestui personaj sinistru din politică. Când a ieșit el de la postul TV B1 i-am adus doar critici, iar el și șoferul au sărit să mă lovească. Ăsta cred că a fost ordinul lui Mitică Dragomir”, a declarat Marian Moroșanu, zis „Ceaușescu”, în exclusivitate, marți seară, la Realitatea PLUS, la emisiunea 100%, cu Laurențiu Botin.

Scandalul de marți seară a izbucnit după ce Marian „Ceaușescu” l-a așteptat pe fostul președinte LPF în fața sediului unui post TV, unde acesta din urmă participase la o emisiune. În timp ce transmitea live, așteptând ieșirea lui Dragomir, protestatarul i-a adresat tot felul de apelative jignitoare.

Iritat de prezența și cuvintele pe care i le-a adresat Marian „Ceaușescu”, Dumitru Dragomir a încercat să-l lovească. După o serie de momente neclare, în care se pare că ar loc o luptăîntre protestatar și un bărbat care l-a condus pe fostul președinte LPF la autourism, Marian „Ceaușescu” apare în video și susține că ar fi fost lovit în zona feței.

VIDEO AICI

Sursa: Realitatea de Bucuresti