Am avut parte de un weekend încărcat din toate punctele de vedere. Dar mi-am făcut timp și v-am citit mesajele, scrisorile. Sincer vă spun că m-au încercat răspunsuri grele dar, decât sa va spun și eu ceea ce știți deja, prefer să vă motivez așa: România are nevoie de un lider asumat, de lideri asumați, conducători pentru care responsabilitățile față de popor sunt prioritare și combustibil pentru a depăși orice obstacol cu bine! Acel lider, acei lideri care vor face ceea ce simt pentru a contribui la dezvoltarea țării și nu ceea ce li se spune, ei vor reuși sa ne unească în jurul valorilor comune și împreuna vom face România suverana! Este minunat sa fii unic, deschis, să colaborezi cu oricine pentru binele țării, fără orgolii și doar ghidați de cele mai înțelepte soluții.

Știu, și dependenta multora dintre noi de scandal, pentru cancan, pentru emisiuni și show-uri de umplutură, care din păcate nu ajuta, ci dimpotrivă sunt ca o colivie în care ne închidem de bunăvoie. Astfel de programe ne ajuta să facem haz de necaz și iată că stăm cu necazul în casă, văzându-i doar latura amuzantă. E bine sa avem umor, dar nu și când e vorba de al nostru popor. Putere avem, fiecare dintre noi are un potențial fantastic și un talent special, o misiune pe care trebuie să o înțeleagă. E necesar să ne găsim curajul de a fi noi înșine. Să ne păstrăm autenticitatea și să spunem NU când e NU, dar și DA când e DA! Știu că unora nu o să vă placă teoria mea, dar eu cred că dacă am miza mai mult pe femei, nu am suferi dezamăgiri, rușine, revoltă! Sper ca următorul val politic ce va conduce România sa aibă la comandă multe femei capabile, asumate, curajoase, empatice si puternice. Da, poți fi și puternic, dar și empatic în același timp. Dacă ești indiferent la suferințele celor din jurul tău nu vei reuși sa faci nimic pentru viitorul comun! Doar pentru al tău, iar asta au făcut toți cei care ne-au condus până astăzi!

Nu vă uitați la exemplele feminine de azi. Multe dintre ele nu pot schimba lucrurile, multe sunt scăpările unui sistem politic eșuat! Am încredere in fiecare dintre dumneavoastră, și îmi pun, mai presus de toate, nădejdea în doamnele care se ambiționează să își urmeze instinctul și să lupte pentru o schimbare! Atât vreau să le spun: rămâneți unite și veți reuși! Faceți un pas în față ca să vă cunoască fiecare român. De gargară suntem sătui! De soluții suntem flămânzi.

Nu vreau sa credeți ca am ceva cu domnii! Doar ca degeaba ești bărbat într-o lume a bărbaților, când nu ești și asumat! Marea majoritate a celor care sunt la butoane fug de responsabilități ca dracii de tămâie. Exemplul trădătorului național Țiriac v-a revoltat, v-a scârbit și umilit. Dar este vina voastră, stimați politicieni, că l-ați tolerat atât! Câte spitale a făcut Țiriac pentru romani? Niciunul! Câte azile de bătrâni? Niciunul! Centre de copii? Grădinițe scoli, licee, ceva? Nimic! Da! Și eu sunt revoltată că acest asistat social de domnul stat încă ocupă terenuri ce nu i se cuvin de drept. Case, imobile. Sunt și eu revoltată pe instituțiile responsabile care nu-l pedepsesc pentru că nu plătește nimic statului roman. Pe amărâți îi penalizăm pentru câțiva lei, le punem opriri pe conturi. Dar pentru câteva miliarde de euro ne facem ca nu vedem și nu putem sa îl atingem, că e puternic. Da: e puternic de corupt până în măduva oaselor și până în vârful firelor din mustață! Acesta este exemplul pe care îl promovează pe plan internațional: avem un stat slab, veniți și profitați și voi, străini! Nu se ocupă de nepoți, nu își spală păcatele pentru că a furat statul român, pentru că v-a furat pe voi toți, nu va donează, nu vă construiește nimic gratis.

Pentru unii, hainele bătrâneții nu aduc înțelepciune, din contră. În timp ce unii huzuresc, deși pe hârtie duduie economia, realitatea cruntă este că românii sunt campioni la sărăcie. Nu o spun eu, ci o arată ultima statistică a Eurostat. O ducem mai greu chiar și decât vecinii bulgari. La începutul anului trecut, noi aveam unul dintre cele mai mici salarii minime din Uniunea Europeană- de 515 euro, dar mai mare decât al vecinilor de la sud de Dunăre și decât Letonia. Culmea e că și bogații lumii o duc foarte greu. Vedem că la Londra, unul din patru locuitori adoarme flămând. Este o consecință a Brexitului și a manipulării liderilor slabi care au condus țara. Pentru o Uniune Europeană puternică este nevoie ca Marea Britanie să revină asupra deciziei din 2020. Revenind la noi, din păcate, foarte multe familii sunt dependente de salariul minim.

Anul trecut existau aproape 1,6 milioane de contracte pe salariul minim, ceea ce reprezintă peste un sfert dintre angajații țării. Dacă noi o ducem rău, la masa bogaților stau cetățenii din Luxemburg, Olanda, Austria și Germania. Adică fix cei care ne sufocă economia și ne țin la porțile Schengen. Dar cei pe care Țiriac i-a invitat în România și alături de care s-a îmbogățit pe spatele nostru. Acuzat că e cetățean maghiar, Țiriac își ține banii pe la Monte Carlo și prin alte paradisuri fiscale, nu îi folosește în interesul acestei țări care i-a oferit tot ce a vrut. Veți vedea astăzi o declarație fără precedent și cum trădează Țiriac interesele țării. Vorbim despre o alianță cu omul care a pus ochii pe Ardeal și căruia fostul tenisman îi ia apărarea. Mai grav este că afacerile lui Ion Țiriac sunt în strânsă legătură cu oamenii lui Vladimir Putin. Printre ei se află și germani sau austrieci, grei cu care românul are prietenii vechi.