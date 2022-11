Administrația Națională de Meteorologie anunță o zi de miercuri cu vreme mohorâtă în mai toate zonele țării. Vor fi precipitații, iar cerul va fi mai mult noros de Sfântul Andrei.

În sudul și estul teritoriului, vremea a intrat deja într-un proces de răcire. Pe 1 decembrie, temperaturile vor scădea destul de mult, maximele abia atingând 2 grade.Incepand de maine, in partea de sud si de e a tarii apar precipitatii, la inceput sub forma de ploaie, urmand ca acestea sa se transforme in lapovita si ninsoare. Inclusiv in Capitala, desi trecator, vor cadea primii fulgi de zapada, a declarat, meteorologul Mihai Hustiu.

Vântul isi va face simtita prezenta, amplificand senzatia de frig. Intensificarile vor atinge 35-40 km/h. In schimb, in partea de nord si de vest a tarii, vremea va mai ramane, cel putin cateva zile, intr-un regim termic mai bland. Maximele vor atinge 7-8 grade, pe alocuri chiar 10-11.

Maine dimineata, in Capitala, vremea nu e prea prietenoasa. Va fi inchisa, nebulozitatea din ultimele zile va perista. Daca la primele ore ale diminetii vor cadea precipitatii, pana spre seara acestea se vor transforma in lapovita si ninsoare. Temperatura maxima nu va depasi valoarea de 2 grade.