România a cheltuit 51 de milioane de lei, până la acest moment, de la începerea conflictului din Ucraina, iar săptămâna viitoare vor fi înaintate documentele la Bruxelles pentru începerea decontărilor, a declarat sâmbătă premierul Nicolae Ciucă, după şedinţa de Guvern.

„Un subiect important a fost acela de a identifica totalul cheltuielilor pe care ţara noastră l-a făcut până în acest moment de la începerea conflictului din Ucraina. Am reuşit să discutăm cu toate instituţiile implicate şi în felul acesta suma totală este de 51 de milioane de lei şi am discutat cu toate ministerele de linie, astfel încât săptămâna viitoare să putem să înaintăm documentele la Bruxelles, pentru începerea decontărilor”, a precizat Ciucă.

El a adăugat că au fost stabilite şi costurile pe care România le asigură pentru cetăţenii ucraineni, acestea fiind de 50 de lei pe zi per persoană, pentru cei care vor fi cazaţi în spaţiile asigurate de instituţiile statului şi de 100 de lei per persoană, pentru cei cazaţi în alte spaţii decât cele menţionate, suma totală pusă la dispoziţie din fondul de rezervă fiind de aproximativ 208 milioane de lei.

„Am avut o şedinţă de Guvern în care am stabilit costurile pe care le asigurăm pentru cetăţenii ucraineni. Am stabilit ca pentru cei care vor fi cazaţi în spaţiile asigurate de instituţiile statului, costul să fie de 50 de lei per persoană. Pentru cei care vor fi cazaţi în alte spaţii decât cele puse la dispoziţie de către autorităţile statului, costul să fie de 100 de lei per persoană. În total, suma pe care am evaluat-o la nivelul Guvernului şi care va fi pusă la dispoziţie din fondul de rezervă, în primă fază, este de aproximativ 208 milioane”, a spus premierul.

Potrivit şefului Executivului, în cadrul şedinţei s-a discutat despre modul în care se coordonează activităţile cu autorităţile din Republica Moldova pentru crearea unui culoar verde, astfel încât să fie facilitat tranzitul cetăţenilor ucraineni prin Republica Moldova, punând la dispoziţie mijloace de transport autorităţilor moldovene şi „desigur amplificând mijloacele şi personalul necesar pentru a putea să procesăm mai uşor cetăţenii ucraineni la graniţa din România”.

Ciucă s-a referit totodată la organizarea unui hub umanitar în România.

„Aseară am abilitat, prin hotărârea CNSU, ca Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă să înceapă de îndată pregătirile pentru organizarea unui hub umanitar în România, el va fi organizat la Suceava. Pentru acest demers am discutat cu domnul preşedinte Klaus Iohannis, cu doamna preşedinte a Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi de asemenea cu doamna comisar Ylva Johansson, comisar pentru afaceri interne. Avem convingerea că acest hub, sub coordonarea autorităţilor de la Bruxelles, va putea să faciliteze şi să asigure coerenţă întregului efort care se face pentru a ajuta cetăţenii ucraineni şi în felul acesta vreau să subliniez: contribuţia autorităţilor române este semnificativă”, a punctat premierul.

