Anul 2022 a fost unul esențial, definitoriu, în funcționarea Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Buzău, un an în care colegii noștri au avut parte de numeroase provocări, de un volum imens de muncă, raportat la numărul angajaților, dar și de bucuria de a se fi mutat într-un spațiu adecvat, încăpător, deopotrivă pentru angajați și cetățeni.

În decursul anului trecut, la Compartimentul Înmatriculări și Evidența Vehiculelor Rutiere s-au realizat peste 22.000 de înmatriculări/transcrieri, aproape 5500 de radieri, au fost emise 23.515 certificate de înmatriculare și aproape 1500 duplicate certificate de înmatriculare, precum și 5879 de autorizații pentru circulația provizorie.

Numărul operațiunilor indică o scădere față de anul 2021, cauza principală fiind faptul că toate documentele emise de autoritățile publice și-au prelungit valabilitatea cu 90 de zile pe toată durata stării de alertă, precum și cu 90 de zile după expirarea acestei date, respectiv până la data de 6 iunie 2022.

Pe de altă parte, în decursul anului trecut, au fost examinate, la proba teoretică, în vedere obținerii permisului de conducere 13.411 persoane, 6677 fiind admise, cu un procent de promovare de 49.79%.

La proba practică, au fost examinate 13.069 de persoane, fiind admise 5537 de persoane, cu o promovabilitate de 42.37%.

Numărul deținătorilor de permise de conducere din județul Buzău a ajuns la 152.531.

În anul 2023, la Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor Buzău rămâne provocarea completării resursei umane, astfel încât termenele la care se realizează operațiunile să ajungă la intervale rezonabile.

”Anul 2022 a fost unul deosebit din foarte multe puncte de vedere, dar consider că prin muncă și determinare, am reușit să facem față tuturor provocărilor.Volumul de muncă a fost foarte mare, raportat la schema subdimensionată a serviciului, dar chiar și în aceste condiții am făcut cu toții eforturi să menținem un nivel acceptabil de accesibilitate și disponibilitate în relația cu cetățenii. Au fost și perioade tensionate, au fost și momente când am realizat cu toții că doar formând o echipă vom putea îndeplini obiectivele propuse. Mutarea sediului a fost, de departe, cea mai mare provocare și sper ca odată cu această mutare să se fi instalat și în acest serviciu normalitatea, decența, iar disponibilitatea și empatia lucrătorilor în relația cu cetățenii să fie nelipsite. Am încercat cu resursele avute la dispoziție să soluționăm cererile venite din partea cetățenilor, cu operativitate, inclusiv prin desfășurarea activităților peste programul normal de lucru, în zilele de sâmbătă sau de sărbătorile legale, dar, poate, au fost și situații când nu am reușit să ne ridicăm la nivelul așteptărilor tuturor cetățenilor. Îmi doresc ca activitatea din anul 2023 să se remarce doar prin rezultate pozitive, care să aducă satifacție în rândul lucrătorilor, iar, mai departe, activitatea și mulțumirea lor se se reflecte asupra gradului de empatie, atât de necesară în relația cu cetățenii, având în vedere specificul muncii noastre.

În același timp, mi-aș dori foarte mult ca și cetățenii să înțeleagă că munca pe care o desfășurăm implică o răspundere mare, că suntem polițiști, dar și oameni și cu toții dorim să ne îndeplinim sarcinile cât mai bine, dar mai ales legal”, declară inspector de poliție, Gabriel-Constantin Ioniță, șef Serviciu.

La rândul său, prefectul județului, Daniel-Marian Țiclea, le mulțumește colegilor de la S.P.C.R.P.C.I.V. Buzău, pentru modul în care în decursul anului trecut au depășit toate provocările întâlnite în activitate:

”Le mulțumesc colegilor pentru efort, pentru rezultatele obținute, pentru cum s-au mobilizat în condiții de stres și presiune, având în vedere volumul de activitate căruia au fost nevoiți să-i facă față. Au depășit cu brio toate situațiile, calitatea serviciilor oferite cetățenilor fiind considerabil îmbunătățită, atât prin sediul nou în care, de anul acesta, își desfășoară activitatea acest serviciu, cât și prin respectul cu care oamenii au fost primiți la ghișee”.

