Legea 351 stipulează că sunt considerate ca făcând parte din zona metropolitană localitățile aflate pe o rază de până la 30 de kilometri de principalul oraș. Există în țară peste două zeci de zone metropolitane definite, independente de orașele în jurul cărora gravitează, dar în cazul județului Buzău acest statut nu se aplică localităților din jurul municipiului.

Pe cale de consecință, atât navetiștii care au domiciliul în localitățile limitrofe Buzăului, cât și cei din restul județului trebuie să dispună de legitimație de serviciu sau de adeverința eliberată de angajator, atunci când se deplasează în afara localității.

In situatia in care cetateanul se deplaseaza intre localitati din interiorul zonei metropolitane, nu are nevoie de declaratie pe propria raspundere. Daca asigurarea bunurilor necesare nu poate fi facuta in zona metropolitana, este nevoie de declaratia pe propria raspundere, bifata la punctul 11 „alte motive justificate