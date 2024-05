Omul de afaceri Cătălin Hideg a făcut noi dezvăluiri-bombă despre dedesubturile unuia dintre cele mai mari scandaluri din perioada pandemiei, cel legat de achiziția măștilor. Hideg a relatat cum a ajuns să plătească din banii lui livrările, dar să fie transformat într-un adversar public și atacat pe toate căile inclusiv în presă, pentru că ar fi deranjat interesele unor oameni care aveau legături cu fostul premier Victor Ponta. Într-o intervenție în emisiunea Culisele Statului Paralel, omul de afaceri i-a relatat Ancăi Alexandrescu cum era sunat de oameni din anturajul acestuia pentru a preda „la cheie” o licitație de măști pe care tocmai o câștigase.

Într-o intervenție la Realitatea Plus, Cătălin Hideg a relatat ce eforturi a făcut pentru a găsi pe cineva dispus să vândă măști sanitare, într-un context extrem de tensionat, după izbucnirea pandemiei COVID, în martie 2020.

„Am fost în Turcia la începutul lunii martie 2020, acolo am fost la compania cu care lucram de peste 7-8 ani în România, cel mai mare producător de măști din Turcia. Vindeam aceste măști în rețeaua sanitară. Ne-am chinuit mult să convingem autoritățile din Turcia, pentru că era lockdown total, China închisese toate porturile și singura variantă de a aduce măști în România era această fabrică din Turcia.

HIDEG: M-A SUNAT TARĂU, ERA ÎN TURCIA CU PONTA

Am fost pe canal oficial, alături de președintele Camerei de Comerț și Industrii din Turcia, am stat 7 zile, Producătorul ne-a spus că are măști să ne dea, cam 200.000 de măști pe săptămâna, dar trebui obținem aprobare guvernului (turc – N.R.). Am obținut acordul, am participat la licitația de la ONAC – Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate, dar înainte de aceasta am fost sunat din Turcia de Adrian Tarău, care mi-a spus că era cu Victor Ponta la Istanbul și mi-a cerut să o primesc pe doamna Mihaela Neagu, despre un subiect pe care o să mi-l comunice ea. A venit, mi-a solicitat niște moste de măști din Turcia si documentația de calitate si autenticitate.

HIDEG, BĂNUIALA MEA ESTE CĂ NEAGU A VENIT LA LICITAȚIE CU MOSTRELE DE MĂȘTI LUATE DE LA NOI. NEAGU: IMPOSIBIL! MĂȘTILE LUI ERAU CONFORME, ALE MELE AU FOST DESCALIFICATE

I-am spus că am doar 2 milioane de măști și cu acestă ofertă voi merge la licitație, pentru că erau sunați de departamentul de urgență să-I ajutăm găsească rapid măști pentru personalul care mergea în focarele de infecție COVID. (…) Am fost foarte surprinși că la licitație era și doamna Neagu, a participat și ea, în condițiile în care era o firmă nouă, care nu putea oferi acele măști. De vreme ce mi-a cerut mostrele și documentele, eu bănuiesc că s-au dus cu acelea la licitație.”

Tot într-o intervenie la Realitatea Plus, Mihaela Neagu a declarant, în exclusivitate, că nu putea participa la acea licitație cu măștile luate de la Hideg, pentru simplu motiv că oferta ei a fost respinsă, deoarece măștile erau neconforme. ”Nu am ieșit pe locul 2, ci am fost descalificată (pe motiv că măștile sanitare erau neconforme – N.R.). eu căutam măști în Turcia și dl. Tarău mi-a zis că știe pe cineva si mă poate pune in legături.

Omul de afaceri a relatat că, după ce firma sa Sanimed International a câștigat licitația, a venit surpriza. „După 2 zile doamna Mihaela Neagu a venit la noi la birou, tot la rugămintea lui Adrian Tarău, care mi-a trimis niște mesaje să o primesc. (…) Mi-a spus să mă retrag de pe locul 1, că e o diferență mare de preț (334.000 de lei) între oferte și că ar fi mai bine să le vând lor măștile”, a afirmat Hideg.

Mihaela Neagu a afirmat, tot la Realitatea Plus, că oferta firmei sale a fost de 32 lei/mască, în timp ce firma Sanimed International avea 52 lei/mască. „Nu l-am amenința, m-am văzut o singură dată cu el”, a afirmat Mihaela Neagu.

Omul de afaceri Cătălin Hideg susține că după ce i s-ar fi cerut să se retragă de la licitația câștigată, lucrurile ar fi degenerat.

„N-am ajuns la nicio înțelegere, s-a supărat (M. Neagu) și mai mult sau mai puțin voalat a spus că dacă nu le dau măștile o să văd ce problem o să ai. A doua zi ne-a sunat banca si ne-a zis că nu ne mai deblochează linia de credit de 3,5 milioane, apoi a ieșit Victor Ponta public cu lista firmelor care ar fi câștigat și i-a dat-o lui Silviu Mănăstire, care seara a prezentat-o la TV, la modul că firma unei bucătărese din Giurgiu a câștigat o licitație de milioane și, ce să vedeți, a doua zi erau Recorder la poartă, să facă o investigație. ONAC a zis că nu ne mai acordă avansul de 30%, că în urma dezvăluirilor de la Mănăstire s-au speriat. Ne-am trezit blocați pe toate fronturile, în 3-4 zile am fost făcuți harcea-parcea.”



HIDEG: AM LIVRAT MĂȘTILE PE BANII FIRMEI ȘI TOT NOI AM FOST PENALIZAȚI

Omul de afaceri susține că a început să facă livrările de măști pentru că situația era disperată în martie 2020, după ce se declanșase lockdown COVID la nivel mondial. „Noi am plătit 5,5 milioane de euro în Turcia, jumătate din valoarea contractului, pentru că altfel nu primeam livrarea. Au început livrările, iar când am încheiat contractual, pe 20 martie 2020, am aflat la începutul lunii aprilie că nu putem aduce marfa în România din cauza lockdown-ului. A fost o perioadă extrem de complicată, pentru că IGSU și Raed Arafat ne solicita în fiecare zi marfa (…) iar singura variantă a fost să le aducem cu avioanele Armatei Române, au fost livrări săptămânale de câte 200-250.000 de măști.

Noi nu am avut un contract sigur semnat în România, noi ne-am dus să vedem dacă găsim un producător și un import de măști. Am adus aceste 8 avioane de măști (din Turcia) și la ultima factură pe care am adus-o ne-am trezit că se opresc aproape 300.000 de euro, pe motiv că trebuie să achităm avioanele, noi neștiind acest lucru, și a fost surprinzător, pentru că nu aveam contact nici cu Armata. După ce ne-am trezit și cu această surpriză, ne-am trezit si un dosar de la Curtea de Conturi, unde vicepreședinte era Ilie Sârbu, socrul lui Ponta, ni se cereau să plătim și penalizările de întârziere, deși erau ale Armatei, nu ale mele sau ale turcilor.

HIDEG: FIRMA MEA A FOST DENIGRATĂ

Din acel moment, compania a fost denigrată constant, aproape zi de zi, aproape toată mass media a preluat această informație falsă, c-am vândut măști la prețuri mai mari, că ar fi neconforme. A ieșit chiar Raed Arafta la posturile TV să infirme aceste speculații, să spună că marfa este conformă. Apo au început atacurile legate de prețul prea mare, dar nu eu făceam prețul, ci cei de la care cumpăram (…) atunci era o situație cu totul specială, toate ofertele erau la prețuri prohibitive peste tot în lume,” a relatat Hideg, în exclusivitate la Realitatea Plus.