Președintele partidului AUR, George Simion, a anunțat că fostul actor Mugur Mihăescu, care îl interpreta pe Garcea, a decis să se alăture Alianţei pentru Unirea Românilor.

Mihăescu, actualmente antreprenor în centrul vechi al Capitalei, a comentat în intervenția sa atitudinea Austriei pe tema Schengen și ce vrea să facă el în acest sens.

„Fiecare picatura conteaza. Picatura cu picatura se umple oala. Eu am conturi doar la banci romanesti, intotdeauna am lucrat bine cu ele. Carburant, mai nou, bag de la Rompetrol. Inainte mai bagam si de la ei. Nu mai servesc Red Bull.

Daca clientii mei au carduri la banci austriece, merg si scot cash de la bancomat. Nu am stiut ca si BCR este asa, dar se rezolva intr-o ora. Le spun angajatilor sa le spuna clientilor care au card BCR sa mearga sa scoata de la bancomat. Am fost in Viena, mi-a placut, nu-mi mai place. Putem sa avem relatii cu Austria, s-a dovedit, dar sa isi schimbe ei politicul, cum si noi trebuie sa stergem pe jos cu clasa politica de 33 de ani din Romania. Vreti sa avem o Europa asa cum o clamam, si doar o clamam, unita? Poporul asta este format din homo sapiens, suntem bipezi. Daca ai coloana vertebrala, nu stai capra. Noi de 33 de ani am vandut tot: justitie, industrie, termocentrale”, a spus Mugur Mihăescu la un post TV.