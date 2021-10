Consultantul politic Miron Mitrea anunță declinul încrederii în politicienii de la vârful statului în ultimele luni de pandemie. Acesta a afirmat că românii nu mai au încredere în președintele Klaus Iohannis și premierul Florin Cîțu, șeful statului ajungând la cel mult 15-20%, iar premierul demis la 6% în ultimele sondaje de opinie. În plus, protestele din stradă sunt împotriva lui Iohannis și a guvernanților, iar vina le aparține pentru eșecul campaniei de vaccinare, a mai declarat Miron Mitrea, duminică seară, la „Culisele puterii”.

„Nu mă apuc să dau cu pietre în cei care ies in strada, ca inteleg ca se uita si la cei care-i conduc si daca acestia se balbaie… Am dat un exemplu cu prietena mea din Delta care nu ma crede ca trebuie să se vaccineze, pentru că l-a vazut pe presedinte fara masca la congres, astea sunt cuvintele ei: Dle Mitrea, nu-i nimic. Ia explica-mi de ce au cumparat atîtea vaccinuri, nu e normal ca pandemia e o smecherie sa bage ei bani in buzunar. Eu nu am putut să îi explic. Ei ii e frica sa se intepe.

Sunt foarte multi oameni care se uita la guvernanti. Puterea exemplului e cea mai importanta si in educația copilului si a populatiei, si când vad ca toti cei mari umblă fara griji, cumpara o multime de vaccinuri, nu pot sa le praduiesc, ca sa spun așa, dar oamenii se gandesc de ce au dat 120 de milioane și spun că e o intelegere cu firmele mari de medicamente ca sa le cumparam noi”, a declarat consultantul politic Miron Mitrea, duminică seară, la „Culisele puterii”.

„Daca te uiti la statistici, suntem pe ultimul loc, pe penultimul loc la nivel de trai si la vaccinare la fel, nu ies di ngrafic. (…) Dar de aici pana la a spune că e o populație de proști cum a zis premieru le distanță mare. (…) Umberto Eco a spus ca social-media a transformat idiotul satului în purtator de cuvânt… (…)

Datoria mea ca om de stat e sa le explic ca sa le inteleaga. Cum la inceput eram pe primul loc in Europa, apoi un fiasco total, s-au dat la televizor (cum se vaccineaza cei din Guvern – n.red.)

Cand un guvern are maxim 20% incredere , nu e clar ca 80 % nu vor crede?!

A venit vara, ne-am simtit foarte bine .Atunci, guvernarea, in loc sa explice ca nu e bine si sa ia masuri ca in valul 4 sa fie spitalele mai bine dotate, ei s-au ocupat cum sa-l faca pe Cîțu presedinte la PNL. Ei, si acum sunt oamenii în strada, impotriva premierul si a presedintelui Iohannis. Președintele României are, azi, in ultimul sondaj increderea populatiei 15%, prim-minstrul sub 6%”, a declarat Miron Mitrea.

„Citu e neimportant, nu intelege, are capacitate de calcul redusa, nu intelege saracul. (…) Presedintele e cel care l-a sprijinit. In loc sa se ocupe de spitale, s-a ocupat sa il puna in functie. În mod dramatic suntem la pe locul 1 in lume la decese, in cifra absolută în Europa. (…) Ne-am dovedit niste prosti, si cum am votat si cum îi ținem acolo. Altfel nu pot explica cum avem asa o putere executiva rauvoitoare, indolenta si insensibila”, a concluzionat Miron Mitrea.